Apa Sih Tanda-tanda Punya Bos Toxic? Cek di Sini!

HUBUNGAN atau kondisi yang tak sehat, sekarang populer disebut dengan istilah Toxic bukan hanya soal hubungan asmara. Tapi juga bisa dan bahkan banyak terjadi di kehidupan pekerjaan.

Salah satunya yakni dengan memiliki bos alias atasan yang toxic, jauh dari kata ideal sebagai pemimpin atau leader. Jangan sampai Anda terjebak dalam situasi seperti ini, hanya karena tak sadar ternyata punya bos toxic. Lantas apa saja sih tanda-tanda kalau Anda punya bos toxic ? Intip empat ulasannya, sebagaimana diwarta Times of India, Minggu (11/6/2023)

1. Komunikasi buruk: Bos toxic ditandai pertama dengan tak punya skill komunikasi yan baik. sering gagal berkomunikasi secara efektif, membuat karyawan merasa bingung, tidak mendapat informasi, atau diabaikan. Tipe atasan yang tak bisa memberikan instruksi yang jelas dan gagal mendengarkan kekhawatiran anak buahnya.

2. Mengatur berlebihan: Cenderung over dalam mengatur, karena mereka sebagai bos kurang percaya pada kemampuan tim dan anak buahnya sendiri. Sehingga terus-menerus ikut campur dalam tugas sehari-hari anak buah, yang imbasnya malah menghambat kreativitas dan pertumbuhan dari para karyawan.

Memicu karyawan jadi tak semangat bekerja, penurunan kepuasan kerja, dan merasa diremehkan.