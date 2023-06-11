Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kenapa Cewek-cewek Taiwan Awet Muda? Ternyata Ini Rahasianya

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |17:00 WIB
Kenapa Cewek-cewek Taiwan Awet Muda? Ternyata Ini Rahasianya
Barbie Hsu, ( Foto: AFP/ Shandy Cheng)
A
A
A

SELAIN Korea Selatan, Jepang dan China, tak dipungkiri para wanita Taiwan juga punya visual memukau. Bahkan salah satu yang menjadi ciri khas ialah, cewek-cewek Taiwan tampil dengan visual awet muda jauh dari usia sebenarnya.

Salah satunya bisa dilihat dari visual para selebriti terkenal Taiwan, Barbie Hsu. Bintang Meteor Garden satu ini terlihat seperti masih berusia kepala 2, padahal usianya sudah 46 tahun loh!

Visual awet muda cewek-cewek Taiwan bukan tanpa usaha tentunya, lalu kenapa dan apa rahasia cewek-cewek Taiwan bisa awet muda? Intip rahasianya di bawah ini, dilansir dari Times of India, Minggu (11/6/2023).

1. Skincare routine: Para wanita Taiwan memprioritaskan rutinitas menggunakan skincare sehari-hari dengan menggunakan kombinasi dari produk dan teknik untuk menjaga kulit glowing.

2. Diet seimbang: Tak hanya dari luar dengan skincare, cewek-cewek Taiwan menjaga dari dalam dengan disiplin menerapkan diet seimbang. Masakan-masakan Taiwan dikenal menggunakan bahan-bahan segar dan bernutrisi yang semuanya berkontribusi ke kesehatan secara menyeluruh dan vitalitas kulit.

3. Aktif bergerak: Secara rutin aktif melakukan aktivitas fisik dan olahraga, menjaga kesehatan fisik dan mental.

Halaman:
1 2
      
