HOME WOMEN HEALTH

Wilayah Mana Kasus Sifilis Tertinggi di Indonesia? Ini Kata Kemenkes

Kevi Laras , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |20:05 WIB
Wilayah Mana Kasus Sifilis Tertinggi di Indonesia? Ini Kata Kemenkes
Kasus infeksi sifilis, (Foto: Reuters)
A
A
A

KASUS penyakit sifilis di Indonesia tengah jadi perhatian pemerintah, terlebih saat ini telah terjadi peningkatan kasus sifilis di Indonesia.

Diungkap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI beberapa waktu lalu, ada peningkatan kasus sifilis dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari 2016 hingga 2022. Baru-baru ini, Dinas Kesehatan Jawa Barat bahka mencatat Kota Bandung menjadi kota dengan kasus tertinggi di Jawa Barat.

Namun secara nasional, seperti diungkap dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, bukan kota Bandung lah yang jadi tertinggi untuk di Indonesia, tapi melainkan Papua.

Setelah Papua di nomor pertama, disusul oleh Jawa Barat di peringkat kedua baru DKI Jakarta di tempat ketiga. Berdasarkan data Kemenkes terkait kasus Sifilis tahun 2022, berikut 10 daerah dengan angka kasus tertinggi.

1. Papua: 3.864 kasus

2. Jawa Barat: 3.186

3. DKI Jakarta: 1.897 kasus

4. Papua Barat:1.816 kasus

5. Bali:1.300 kasus

6. Banten: 1.145 kasus

7. Jawa Timur: 1.003 kasus

8. Sumatera Utara: 770 kasus

9. Jawa Tengah: 708 kasus

10. Maluku: 594 kasus

"Papua pertama Jabar kedua dan DKI ketiga. Biasanya lebih banyak terdeteksi (kasus tinggi) karena dinkes dan puskesmas aktif ke populasi populasi kunci atau beresiko," jelas dr Nadia kepada MNC Portal, Minggu (11/6/2023)

