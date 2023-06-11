Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kini Naik MRT Boleh Tak Pakai Masker

Kevi Laras , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |15:31 WIB
Kini Naik MRT Boleh Tak Pakai Masker
Naik MRT kini boleh tak pakai masker, (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SEIRING dengan pemerintah yang resmi mencabut aturan wajib memakai masker, perubahan aturan juga diberlakukan di dalam transportasi umum, salah satunya Ratangga atau MRT.

Disampaikan MRT lewat akun Instagram resminya, @mrtjktinfo kini penumpang MRT tak lagi diwajibkan harus memakai masker atau dengan kata lain, para penumpang boleh tidak memakai masker seperti keadaan normal sebelum masa pandemi Covid-19.

Dalam penjelasannya, disebutkan aturan penggunaan masker tidak lagi wajib dalam MRT berdasarkan Surat Edaran Dinas Pehubungan Provinsi DKI Jakarta No.26/SE/2023 Tentang Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Dalam Sarana dan Prasarana Angkutan Umum Pada Masa Transisi Menuju Endemi.

"Kamu diperkenankan untuk tidak menggunakan masker saat bermobilisasi menggunakan MRT Jakarta," jelas MRT dikutip dari Instagramnya, Minggu (11/6/2023)

Namun, masyarakat atau pengguna MRT diimbau tetap memakai masker apabila sedang sakit. Hal ini sebagai perlindungan diri sendiri dan sekaligus orang lain, untuk memberikan rasa nyaman selama bertransportasi.

 BACA JUGA:

"Namun, tetap mengimbau bagi Teman MRT yang sedang merasa kurang sehat untuk tetap menggunakan masker demi keamanan dan kenyamanan bersama, ya!," tambah MRT. 

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/483/2903047/indonesia-diterjang-panas-ekstrem-pakar-sarankan-rutin-kenakan-masker-Y9W8bXZgp7.jpg
Indonesia Diterjang Panas Ekstrem, Pakar Sarankan Rutin Kenakan Masker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/19/483/2867142/seberapa-efektif-masker-medis-melindungi-diri-dari-polusi-begini-penjelasannya-s1lyDyQWSq.jpg
Seberapa Efektif Masker Medis Melindungi Diri dari Polusi? Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/05/483/2793771/kumpul-keluarga-saat-lebaran-baiknya-pakai-masker-atau-tidak-xUJUYadMUb.JPG
Kumpul Keluarga saat Lebaran, Baiknya Pakai Masker atau Tidak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/21/481/2785053/tetap-aman-sholat-tarawih-di-masjid-ini-jenis-masker-yang-direkomendasikan-dokter-paru-aJgaMVkfQa.JPG
Tetap Aman Sholat Tarawih di Masjid, Ini Jenis Masker yang Direkomendasikan Dokter Paru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/20/481/2784435/isu-lepas-masker-di-transportasi-umum-ahli-epidemiologi-singgung-buruknya-kualitas-udara-RmNUqgZGTi.JPG
Isu Lepas Masker di Transportasi Umum, Ahli Epidemiologi Singgung Buruknya Kualitas Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182285//viral-MpAq_large.jpg
Pekerja Gratis Naik Angkutan Umum di Jakarta, DPRD: Ringankan Beban Masyarakat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement