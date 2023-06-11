Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sup Tomat Daging Asam Segar, Gak Pakai Ribet Hanya 15 Menit Loh!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |22:00 WIB
Resep Sup Tomat Daging Asam Segar, Gak Pakai Ribet Hanya 15 Menit Loh!
Resep sup tomat daging ala Chef Devina, (Foto: Tangkapan layar Youtube Devina Hermawan)
BANYAK olahan hidangan yang simpel, enak dan tak butuh waktu lama. Salah satunya hidangan sup satu ini.

Ya, karena cukup 15 menit saja Anda sudah bisa menghidangkan menu sup tomat daging, yang menghadirkan rasa gurih dari daging dan segar asam alami dari tomat.

Jika tertarik membuatnya di rumah, bisa sontek resep sup tomat daging dari Chef Devina Hermawan yang pembuatannya sangat mudah tapi hasil akhirnya tetap lezat. Sebagai tips, agar rasanya lebih lezat bisa marinasi daging terlebih dahulu agar teksturnya tak kesat kasar dan bumbu jadi lebih meresap.

Mengutip channel akun Youtube Chef Devina Hermawan, Minggu (11/6/2023) mari simak resep sup tomat daging asem segar satu ini. Selamat mencoba!

Bahan marinasi daging:

 

250 gr daging slice

1 sdm kecap asin

1 sdm kecap inggris

2 sdm pasta tomat

Bahan pelengkap; 

2 buah wortel

2 buah tomat merah

½ bawang bombai

3 batang seledri

1 batang daun bawang

1 buah kentang

75 gr kacang merah

120 gr sosis sapi

4 sdm saus tomat

1 sdt kaldu sapi bubuk

1 ½ liter air

1 sdt garam

⅛ sdt merica

Bahan bawang goreng:

 

3 sdm minyak

8 siung bawang merah

4 siung bawang puti

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
