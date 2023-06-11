Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mangga Termahal di Dunia, Dijual Hampir Rp50 Juta!

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |19:05 WIB
Mangga Termahal di Dunia, Dijual Hampir Rp50 Juta!
Mangga Miyazaki, (Foto: Kantor berita ANI)
A
A
A

DURIAN langka dan mahal sudah biasa dan familiar ditemui, tapi bagaimana kalau dengan buah mangga?

Ya, silakan berkenalan dengan mangga langka asal Jepang satu ini, mangga Miyazaki. Tak hanya langka, mangga Miyazaki juga dibanderol dengan harga fantastis.

Bagaimana tidak, mengutip NDTV Food, Minggu (11/6/2023) dari laporan kantor berita ANI, mangga "Miyazaki" dijual seharga sekitar kurang lebih Rp49,7 juta per kilogram di pasar internasional. Tak heran disebut sebagai mangga termahal di dunia. 

 (Foto: ANI) 

