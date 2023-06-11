Mangga Termahal di Dunia, Dijual Hampir Rp50 Juta!

DURIAN langka dan mahal sudah biasa dan familiar ditemui, tapi bagaimana kalau dengan buah mangga?

Ya, silakan berkenalan dengan mangga langka asal Jepang satu ini, mangga Miyazaki. Tak hanya langka, mangga Miyazaki juga dibanderol dengan harga fantastis.

Bagaimana tidak, mengutip NDTV Food, Minggu (11/6/2023) dari laporan kantor berita ANI, mangga "Miyazaki" dijual seharga sekitar kurang lebih Rp49,7 juta per kilogram di pasar internasional. Tak heran disebut sebagai mangga termahal di dunia.

(Foto: ANI)