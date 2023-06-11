Intip Tampilan Abang None Kepulauan Seribu 2023 dengan Outfit Kebangsaan

TEPAT hari ini, Minggu (11/6/2023) di hari terakhir semua peserta Abang None Kepulauan Seribu 2023 melakukan pemotretan dengan menggunakan baju kebangsaan khas Abang None Kepulauan Seribu 2023 dalam rangkaian kegiatan Island Hoping Abang None Kepulauan Seribu 2023 yang digelar selama dua hari dari 10-11 Juni 2023.

Para Abang menggunakan baju kebesaran berupa setelan baju beskap dan celana berwarna hitam, lengkap dengan blangkon betawi khas yang dinamakan Liskol.

“Ini adalah baju kebesaran, di kepala adalah namanya Liskol, lalu di sini ada Kuku Macan, lalu ada lockchan, jadi seperti belt, lalu pakai sepatu pantofel dengan beskap dan celana panjang,” ujar Bang Dharma Rivaldo, saat diwawancara MNC Portal di Pulau Bidadari, Minggu, (11/6/2023).

Sementara, para None Jakarta mengenakan kebaya khas Jakarta berupa kebaya Encim warna-warni. Mulai dari warna fuschia, hijau lime, biru muda, ungu, kuning, hingga oranye. Kebaya Encim sendiri umumnya merupakan perpaduan kain berbahan lace atau brokat buatan Eropa yang dikombinasikan dengan bordiran penduduk lokal.

Hasilnya, kebaya tersebut tampak seperti langsung dibordir. Bordiran tersebut biasanya bermotif bunga yang dapat ditemukan pada bagian bawah kebaya atau pergelangan tangan.