HOME WOMEN FASHION

Maria Vania Pakai Jumpsuit Ketat Pamer Body Gitar Spanyol, Netizen: Bikin Jiwa Mudaku Meronta!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |01:04 WIB
Maria Vania Pakai Jumpsuit Ketat Pamer Body Gitar Spanyol, Netizen: Bikin Jiwa Mudaku Meronta!
Maria Vania (Foto : Instagram/@maria_vaniaa)
MARIA Vania salah satu artis yang dikenal selalu tampil hot dan seksi. Tak hanya di layar kaca, pada unggahannya di media sosial penampilannya selalu menggoda.

Seperti pada postingan terbarunya, Maria Vania foto OOTD memakai one shoulder jumpsuit putih yang ketat memperlihatkan lekuk tubuhnya. jumpsuit yang dipakai perempuan 32 tahun itu memiliki aksen cut out alias bolong di bagian perut.

Maria Vania

"Don’t turn ur back on me," tulis Maria Vania dalam keterangan foto yang dikutip dari Instagram @maria_vania, Senin (12/6/2023).

Maria Vania juga membawa sling bag coklat yang senada dengan high heels yang dia pakai. Sementara itu, tampilan rambut panjangnya digerai dan dia memakai makeup tebal.

Pose menyamping dengan wajah menoleh ke arah kamera, paras memesona Maria Vania begitu terpancar. Dia nampak pose di pinggir kolam renang dengan pemandangan pepohonan dan laut biru.

Penampilan Maria Vania di foto itu memancing netizen untuk berkomentar. Terutama para pria yang salah fokus dengan kecantikannya.

