Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Ini Bisa Jatuh Cinta pada Rekan Seprofesi

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |23:00 WIB
4 Zodiak Ini Bisa Jatuh Cinta pada Rekan Seprofesi
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BEBERAPA tanda zodiak diketahui lebih suka berkencan dengan orang-orang yang berasa dari bidang profesional yang sama. Entah bisa satu kantor, satu profesi yang sama, atau bergerak di bidang bisnis yang sama meski berbeda tempat kerja.

Hal ini, salah satunya karena selain terbiasa bertemu juga karena bisa berdiskusi lebih baik tentang pekerjaan dengan pasangannya. Mengutip Pink Villa, Minggu (11/6/2023) berikut empat tanda zodiak tersebut.

1. Gemini: Para Gemini yang bersemangat sangat membantu, cerdas dan terbuka. Sehingga Kecerdasan membuat mereka menjadi karyawan yang berharga dan menghibur para rekan kerjanya. Namun di sisi lain, para pemilik zodiak ini juga memetakan karier orang-orang loh!

Mereka sering tertarik pada orang yang paling termotivasi dan ambisius dalam pekerjaannya. Mungkin inilah mengapa para Gemini kadang suka punay romansa dengan orang-orang di kantor atau di industri yang sama.

2. Cancer: Sebagai profesional, dalam pekerjaan orang-orang Cancer adalah orang yang jenius dan mungkin yang paling menawan dari kelompok di kantor. Itulah kenapa Cancerian dapat diandalkan, dan ini bisa membuat mereka punya percaya diri besar dan terlihat sebagai rekan kerja yang menarik.

Sikap para Cancer yang tenang juga membuat mereka terkenal karena kesabaran dan kehebatan di bidangnya. Kenal banyak orang, dekat dengan banyak orang, akhirnya bisa berkembang jadi pasangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174/zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement