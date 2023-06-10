4 Zodiak Ini Bisa Jatuh Cinta pada Rekan Seprofesi

BEBERAPA tanda zodiak diketahui lebih suka berkencan dengan orang-orang yang berasa dari bidang profesional yang sama. Entah bisa satu kantor, satu profesi yang sama, atau bergerak di bidang bisnis yang sama meski berbeda tempat kerja.

Hal ini, salah satunya karena selain terbiasa bertemu juga karena bisa berdiskusi lebih baik tentang pekerjaan dengan pasangannya. Mengutip Pink Villa, Minggu (11/6/2023) berikut empat tanda zodiak tersebut.

1. Gemini: Para Gemini yang bersemangat sangat membantu, cerdas dan terbuka. Sehingga Kecerdasan membuat mereka menjadi karyawan yang berharga dan menghibur para rekan kerjanya. Namun di sisi lain, para pemilik zodiak ini juga memetakan karier orang-orang loh!

Mereka sering tertarik pada orang yang paling termotivasi dan ambisius dalam pekerjaannya. Mungkin inilah mengapa para Gemini kadang suka punay romansa dengan orang-orang di kantor atau di industri yang sama.

2. Cancer: Sebagai profesional, dalam pekerjaan orang-orang Cancer adalah orang yang jenius dan mungkin yang paling menawan dari kelompok di kantor. Itulah kenapa Cancerian dapat diandalkan, dan ini bisa membuat mereka punya percaya diri besar dan terlihat sebagai rekan kerja yang menarik.

Sikap para Cancer yang tenang juga membuat mereka terkenal karena kesabaran dan kehebatan di bidangnya. Kenal banyak orang, dekat dengan banyak orang, akhirnya bisa berkembang jadi pasangan.