3 Zodiak Rela Kerja Keras Demi Adik, Tak Ragu Memberi Tanpa Pamrih

SECARA astrologi, ada beberapa tanda zodiak yang jika menjadi seorang kakak, maka akan sangat bertanggung jawab terhadap sang adik.

Bukan hanya merasa berkewajiban terhadap adik-adiknya, tanda-tanda zodiak ini juga ingin memanjakan saudara tengah dan bungsu di rumah, bekerja keras mendukung orang tua secara finansial hingga merawat adik-adiknya. Inilah tiga tanda zodiak tersebut, dilansir dari Pink Villa, Minggu (11/6/2023)

1. Capricorn: Sangat domestik dan berupaya keras membangun rumah tangga yang harmonis. Makanya orang-orang Capricorn suka menghabiskan waktu bersama orang tua dan menjaga suasana di rumah keluarga. Para Capricorn rela bekerja lembur untuk memastikan diri mereka bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan adiknya.

Para pemilik zodiak ini tidak akan pernah menahan diri atau ragu untuk mengeluarkan uang berapa pun untuk memastikan bahwa kebutuhan saudara-saudaranya terpenuhi dengan baik.

2. Virgo: Kehidupan Virgo berputar di sekitar keluarganya, para Virgo percaya bahwa koordinasi semua anggota keluarga di dalam rumah tangga sangat penting bagi keluarga untuk berkembang. Makanya Virgo selalu berusaha mengupayakan yang terbaik untuk keluarga, termasuk adiknya.

Orang-orang Virgo paham jika ada masalah di rumah bersama mereka, harus segera diatasi karena Virgo merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan saudaranya. Virgo juga bersedia melakukan yang terbaik untuk memberikan kehidupan mewah kepada adik-adiknya tanpa pamrih.