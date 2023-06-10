Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Ini Sangat Percaya Soulmate dan Cinta Sejati

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |15:00 WIB
4 Zodiak Ini Sangat Percaya <i>Soulmate</i> dan Cinta Sejati
Zodiak percaya soulmate, (Foto: Freepik)
A
A
A

BEBERAPA orang sangat yakin soal takdir dalam kehidupan mereka, terutama soal cinta. Maka tak heran orang-orang ini begitu bersemangat menunggu hari mereka bisa bertemu belahan jiwa mereka dan mempercayai akan keajaiban cinta sejati.

Tipe orang seperti di atas, sedikit banyak bisa dilihat dari karakter tanda zodiak yang dimiliki. Apa saja tanda zodiak tersebut? Simak ulasan singkatnya, sebagaimana dilansir dari Pink Villa, Minggu (11/6/2023) berikut ini.

1. Cancer: Pemilik zodiak ini eksentrik dan penuh semangat, tak heran kalau tak lelah dalam mencari peluang seputar kehidupan asmaranya. Bahkan, karena percaya cinta sejati itu ajaib, para Cancer tak ragu membantu teman-teman tersayangnya untuk bisa menemukan cinta sejati mereka. Cancer juga bisa tahu orang mana yang ideal untuk satu sama lain.

2. Leo: Secara alami, para Leo memahami masalah hati dengan cara yang sangat kompleks, artinya mereka bisa dengan mudah menemukan cinta sejati. Jadi, ketika mereka menemukan kesempatan untuk jatuh cinta, maka akan memanfaatkannya dengan baik semaksimal mungkin. Tanda zodiak ini disebutkan begitu tertarik pada sensasi jatuh cinta, apalagi Leo memang memiliki banyak pesona dalam dirinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174/zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement