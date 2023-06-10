Ini Dia Best Public Speakers Abang None Kepulauan Seribu 2023

TIGA dari 15 pasang Abang None Kepulauan Seribu 2023 telah terpilih menjadi kandidat dengan public speaking terbaik dalam kegiatan Public Speaking Day yang digelar di Senayan Park, Jakarta, Jumat malam, (9/6/2023).

Dari tiga pasang Abang None tersebut, terpilih dua Abang dan None yang menjadi best public speaker dengan nomor urut 13 dan 14. Mereka adalah Bang Dharma Rivaldo dan Neng Shakuntala Anjani Nindraswari.

Sebelumnya, mereka telah melawati serangkaian tes public speaking di depan ketiga juri yang akan memberikan mereka penilaian, yakni Bang Jerry, Non Ovie, dan Non Cyntia. Merekalah yang menentukan pemenang dengan berbagai kriteria.

Malam itu, Bang Dharma Rivaldo sempat menjawab tantangan dengan baik lewat topik tentang Jakarta Fair. Sementara Neng Shakuntala Anjani Nindraswari tampak lancar dan lugas saat membawakan topik terkait lebaran betawi.

Bang Dharma dan Neng Shakuntala Anjani lantas berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai Rp.1.500.000 serta perawatan kulit gratis.

Meski begitu, Bang Dharma dan Neng Shakuntala bersama para finalis lainnya tetap akan kembali melakukan serangkaian kegiatan pemilihan Abang None Jakarta Kepulauan Seribu 2023 yang rencananya masih terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.

Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Sonti Pangaribuan mengatakan, di ajang Abang None Kepulauan Seribu 2023, keterampilan public speaking para finalis merupakan salah satu tolak ukur yang penting.

Pasalnya, nantinya mereka akan menjadi ‘duta’ di bidang pariwisata yang mengharuskan mereka bertemu dan bisa berkomunikasi dengan khalayak umum.

“Kenapa ini penting? Karena mereka kan akan menjadi duta, harus bisa ngomong dong di depan umum. Makanya ini penting. Kriterianya adalah dia harus menguasai bidang yang akan mereka bawakan di bidang pariwisata,” ujar Sonti, saat diwawancara di Senayan Park, Jumat, (9/6/2023).