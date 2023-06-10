4 Zodiak Terbaik Menangani Stres, Anda Termasuk?

STRES memang tak bisa terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu datang dari diri sendiri atau datang dari faktor luar.

Jika sebagian orang mudah dan tak tahu cara mengelola stres dengan baik, begitu pun sebaliknya. Sebagian orang, jika dilihat dari tanda zodiaknya, memiliki tendensi untuk bisa andal dalam mengatasi stres yang hadir. Siapa saja tanda zodiak tersebut, simak paparan singkatnya di artikel ini, sebagaimana diwarta dari Times of India, Sabtu (10/6/2023).

1. Libra: Pemilik zodiak satu ini disebut tahu bagaimana menangani stres dengan baik. Biasanya orang-orang Libra memilih untuk diam dan menarik diri ketika situasi mencekam dan mulai bikin stres.

2. Virgo: Secara natural orang-orang Virgo punya bakat bawaan alami untuk bisa mengendalikan segalanya. Para Virgo mengatasi stres dengan cara yang praktis dan tidak menunggu stres yang menguasai diri mereka. Virgo selalu berpikir rasional, dan selalu mencari jalan keluar untuk mengatasi stres.