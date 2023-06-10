Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Gaya Rambut Pendek ala Han So Hee, Manis dan Stylish!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |05:00 WIB
5 Gaya Rambut Pendek ala Han So Hee, Manis dan Stylish!
Han So Hee (Foto: Instagram/@xeesoxee)
A
A
A

5 Gaya Rambut Pendek ala Han So Hee yang Trendi dan Stylish

HAN So Hee merupakan salah satu aktris Korea Selatan yang kerap mencuri perhatian. Salah satunya penampilan Han So Hee yang memiliki gaya chic dan modern.

Tak hanya outfit, tetapi juga gaya rambut. Model rambutnya kerap mencuri perhatian, salah satunya saat tampil dengan potongan pendek.

Nah, jika Anda memiliki short hair dan ingin mencoba model baru, gaya rambut ala Han So Hee berikut ini bisa Anda coba:

1. Short Layer with Curtain Bangs

Han So Hee

Gaya rambut pendek dengan lapisan pendek dan curtain bangs memberikan tampilan yang segar dan elegan. Lapisan pendek menciptakan dimensi dan tekstur pada rambut, sementara curtain bangs memberikan kerangka wajah yang lembut. Gaya ini sangat cocok untuk tampilan yang modern dan chic.

2. Classic Cut

Han So Hee

Gaya rambut pendek dengan potongan klasik adalah pilihan yang selalu trendi. Potongan rambut pendek yang rapi dengan garis tepi yang jelas menciptakan tampilan yang elegan dan sopan. Gaya ini cocok untuk berbagai kesempatan, baik formal maupun kasual.

3. Textured Cut

Han So Hee

Jika Anda ingin tampil dengan tampilan yang lebih edgy dan berani, gaya rambut pendek dengan potongan tekstur adalah pilihan yang tepat. Potongan rambut pendek dengan tekstur memberikan tampilan yang berantakan dan kasual namun tetap terlihat stylish. Gaya ini sangat cocok untuk gaya yang tidak konvensional dan penuh keberanian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/194/3181859/rambut-0ypz_large.jpg
5 Gaya yang Cocok Buat Rambut Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/194/3121732/penyebab_dan_sejarah_panjang_gaya_rambut_bob_yang_kembali_viral_dan_hits_di_2025-8Lq6_large.jpg
Penyebab dan Sejarah Panjang Gaya Rambut Bob yang Kembali Viral dan Hits di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/611/3023188/potret-gaya-rambut-terbaru-raffi-ahmad-di-tengah-ibadah-haji-yWFq3ehX1J.jpg
Potret Gaya Rambut Terbaru Raffi Ahmad di Tengah Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020265/potret-rihanna-natural-tanpa-wig-pede-pamer-rambut-ikal-asli-D1HYBsIsBs.jpg
Potret Rihanna Natural Tanpa Wig, Pede Pamer Rambut Ikal Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/611/3016363/wig-terbuat-dari-rambut-orang-meninggal-mitos-atau-fakta-Y7ViSwuOvl.jpeg
Wig Terbuat dari Rambut Orang Meninggal, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/611/3001609/betah-punya-rambut-lurus-panjang-ariel-tatum-identitas-diri-aku-kt6vIwomiB.jpg
Betah Punya Rambut Lurus Panjang, Ariel Tatum: Identitas Diri Aku
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement