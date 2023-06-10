5 Gaya Rambut Pendek ala Han So Hee, Manis dan Stylish!

HAN So Hee merupakan salah satu aktris Korea Selatan yang kerap mencuri perhatian. Salah satunya penampilan Han So Hee yang memiliki gaya chic dan modern.

Tak hanya outfit, tetapi juga gaya rambut. Model rambutnya kerap mencuri perhatian, salah satunya saat tampil dengan potongan pendek.

Nah, jika Anda memiliki short hair dan ingin mencoba model baru, gaya rambut ala Han So Hee berikut ini bisa Anda coba:

1. Short Layer with Curtain Bangs

Gaya rambut pendek dengan lapisan pendek dan curtain bangs memberikan tampilan yang segar dan elegan. Lapisan pendek menciptakan dimensi dan tekstur pada rambut, sementara curtain bangs memberikan kerangka wajah yang lembut. Gaya ini sangat cocok untuk tampilan yang modern dan chic.

2. Classic Cut





Gaya rambut pendek dengan potongan klasik adalah pilihan yang selalu trendi. Potongan rambut pendek yang rapi dengan garis tepi yang jelas menciptakan tampilan yang elegan dan sopan. Gaya ini cocok untuk berbagai kesempatan, baik formal maupun kasual.

3. Textured Cut





Jika Anda ingin tampil dengan tampilan yang lebih edgy dan berani, gaya rambut pendek dengan potongan tekstur adalah pilihan yang tepat. Potongan rambut pendek dengan tekstur memberikan tampilan yang berantakan dan kasual namun tetap terlihat stylish. Gaya ini sangat cocok untuk gaya yang tidak konvensional dan penuh keberanian.