Muncul Kembali, Ini Beda Penampilan Tante Ernie Dulu vs Sekarang yang Bikin Pangling

NAMA Tante Ernie tentu sudah tidak asing lagi di media sosial. Penampilannya sering viral karena kerap menunjukkan pakaian terbuka yang bikin kaum adam tergoda.

Memiliki tubuh seksi di usia 45 tahun, Tante Ernie mendapat julukan sebagai pemersatu bangsa. Hal itu karena potretnya yang selalu terlihat hot dan memamerkan body goals-nya.

Sebelum sempat menghilang dari media sosial, Tante Ernie mengunggah foto saat menjalani pemotretan. Di foto itu dia tampil stunning memakai blazer merah tanpa mengenakan baju dalam sehingga menonjolkan dada mulusnya. Dia memadu padankan penampilannya dengan blue jeans.

Sementara itu, tampilan rambutnya model bob dan di blow sehingga nampak rapi. Tante Ernie memilih memakai riasan wajah tebal nuansa oranye pada eyeshadow dan blush on-ya. Pada bibirnya dia memakai warna merah bold yang membuatnya makin seksi.

Setelah vakum, Tante Ernie mengunggah postingan terbarunya. Namun di foto itu penampilannya nampak manglingi. Dia menunjukkan wajah dengan makeup natural dan tampilan wajah yang berbeda.

Tante Ernie diduga menghilang dari media sosial karena melakukan operasi plastik. Hal itu terlihat pada bagian kelopak matanya yang memiliki lipatan lebih jelas dan juga bagian hidung yang terlihat lebih mancung.

Pada bagian alis, Tante Ernie memilih menggunakan tato alis yang terlihat sangat natural yang sesuai dengan bentuk wajahnya. Tampilan rambutnya sendiri digerai dan diberi warna kecoklatan yang membuatnya terlihat makin awet muda.