Rahasia Cantik Dian Sastro Tetap Awet Muda di Usia 41 Tahun, Perawatan Mahal?

ARTIS Dian Sastrowardoyo menjadi salah satu artis cantik yang terlihat awet muda. Bahkan pemain film Ada Apa Dengan Cinta ini kerap menuai pujian dari publik karena pesonanya yang sangat memikat.

Ternyata ada rahasia di balik wajah cantik Dian Sastro yang tetap awet muda meski usianya sudah menginjak 41 tahun. Apa itu? Ternyata bukan melakukan perawatan kecantikan dengan budget mahal lho.

Dian Sastro mengungkapkan, rahasia cantiknya itu tidaklah muluk-muluk. Ia hanya berusaha merawat kulitnya sejak usia 20 tahun.

"Sebenarnya rahasianya itu satu, rawatlah muka kita sebelum ada masalahnya. Jadi, justru aku merawat muka itu dari usia 20-an," kata Dian Sastrowardoyo di Mall Central Park, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, belum lama ini.