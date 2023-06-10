Mengapa Tren Produk Kecantikan Berbasis Vegan Makin Digandrungi?

TREN vegan and clean beauty alias dunia kecantikan berbasis vegan kini mulai naik daun. Bahkan, sudah banyak dijadikan topik menarik di kalangan beauty enthusiast.

Pasalnya, selain dinilai lebih memiliki banyak manfaat, vegan beauty juga diklaim ramah terhadap lingkungan. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan vegan beauty dan clean beauty? Mengapa kini mulai naik daun?

Dilansir dari siaran pers resmi BASE, vegan beauty adalah produk kecantikan yang mengandung bahan-bahan seutuhnya dari tumbuhan, sedangkan clean beauty merujuk pada produk berbahan aman serta non-toxic.

Produk dari clean beauty tersebut juga aman bagi lingkungan serta tidak diuji coba pada hewan. Saat ini, banyak konsumen mulai menyadari pentingnya kandungan yang terdapat pada produk yang mereka gunakan.

Meski begitu, ternyata banyak juga yang belum mengetahui secara detail mengenai vegan and clean beauty, serta bagaimana cara mengetahui sebuah beauty brand dinilai sebagai vegan and clean beauty.

Nah, biar kamu paham, kamu bisa mensontek transparansi dari beberapa produk vegan and clean beauty. Mulai bahan, produksi, hingga pengemasan serta distribusi yang juga sangat ramah lingkungan.

Misalnya saja BASE. Meski bukan satu-satunya produk vegan and clean beauty di Indonesia, namun pengujian formula dengan high-technology sejak awal proses pembuatan skincare produk ini bisa jadi referensi kamu.

Seluruh formula brand yang didirikan pada tahun 2019 oleh Yaumi Fauziah Sugiharta dan Ratih Permata Sari ini diawali dengan riset terlebih dahulu dengan kebutuhan konsumen sebagai pertimbangan utama.

Bekerja sama dengan partner laboratorium di Indonesia, Inggris, dan Korea Selatan, formula yang merupakan hasil riset dari BASE tersebut kemudian melalui serangkaian penelitian lebih lanjut mengenai formulasi dan efektivitas guna mencapai formula akhir yang terbaik.

Salah satu perhatian utama dalam formula BASE adalah keamanan kandungan yang digunakan, maka dari itu BASE selalu menggunakan bahan-bahan bersertifikat COSMOS.

COSMOS merupakan sertifikasi yang menjamin bahwa kandungan yang digunakan telah memenuhi kriteria organik dan natural dengan praktik sustainability tertinggi, serta secara resmi sesuai dengan standar level internasional yang dikembangkan oleh ECOCERT, Prancis.

Selain berkomitmen untuk menggunakan bahan baku yang diproses secara sustainable dan diperoleh dari ethical supplier, BASE juga menggunakan metodologi bioteknologi dan green chemistry dalam memproses bahan bakunya.