HOME WOMEN BEAUTY

5 Ide Model Rambut Hime Cut ala Idol K-Pop 2023, Ada Bae Suzy hingga Winter Aespa!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |05:00 WIB
5 Ide Model Rambut Hime Cut ala Idol K-Pop 2023, Ada Bae Suzy hingga Winter Aespa!
Winter Aespa (Foto: Instagram/@winter.aespa)
A
A
A

TREN model rambut di dunia K-Pop selalu menjadi sorotan. Salah satu gaya rambut yang sedang populer dgunakan Idol K-Pop adalah Hime Cut.

Hime Cut adalah gaya rambut yang terinspirasi dari gaya rambut tradisional Jepang yang dikenal dengan potongan rambut pendek di bagian belakang dan lebih panjang di depan.

Gaya rambut ini memberikan tampilan yang elegan dan feminin dari para Idol K-Pop, mulai dari Bae Suzy hingga Winter Aespa. Berikut adalah 5 Idol K-Pop yang mengusung gaya Hime Cut di tahun 2023:

1. Bae Suzy

Bae Suzy

Bae Suzy, mantan anggota girl group Miss A, terkenal dengan penampilannya yang cantik dan anggun. Dia telah mengadopsi Hime Cut dengan gaya yang lebih modern dan segar. Rambutnya dipotong pendek di belakang dan terlihat lebih panjang di bagian depan, menciptakan tampilan yang elegan dan menyentuh leher dengan lembut.

2. Taeyeon SNSD

Taeyeon SNSD

Taeyeon, salah satu anggota Girls' Generation, telah lama dikenal dengan gaya rambutnya yang unik. Dia juga telah mencoba Hime Cut dengan sentuhan pribadinya. Rambutnya dipotong dengan lapisan yang lembut, memberikan dimensi dan volume pada gaya rambutnya.

3. Haerin New Jeans

Haerin New Jeans

Haerin adalah anggota dari girl group New Jeans. Dia menjadi sorotan dengan penampilannya yang memesona dan Hime Cut-nya yang ikonik. Rambutnya dipotong pendek di depan dan di warnai cokelat memberikan kesan yang anggun dan elegan.

Halaman:
1 2
      
