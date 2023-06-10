Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Simak 5 Alasan Orang Indonesia Lebih Suka Liburan ke Luar Negeri

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |18:00 WIB
Simak 5 Alasan Orang Indonesia Lebih Suka Liburan ke Luar Negeri
Ilustrasi traveling. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ADA beberapa alasan orang Indonesia suka liburan ke luar negeri. Padahal Indonesia memiliki banyak destinasi wisata menarik dari Sabang Hingga Merauke.

Ya, liburan jadi kebutuhan setiap orang. Mereka menganggap liburan jadi momen melepaskan penat dari hiruk pikuk ibu kota.

Setiap orang memiliki cara sendiri untuk menikmati liburan. Ada yang memilih ke pantai, ke gunung, dan juga menjelajah suasana perkotaan.

 BACA JUGA:

Meski di Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang keren, faktanya masih banyak lho wisatawan lokal yang memilih liburan ke luar negeri.

Lantas apa saja yah alasan orang Indonesia memilih berlibur ke luar negeri? Berikut ulasannya.

 

1. Harga tiket lebih murah

Salah satu alasan orang Indonesia pergi keluar negeri karena harga tiketnya yang jauh lebih murah dibanding di Indonesia.

Apalagi saat ini banyak promo menarik yang ditawarkan sejumlah maskapai. Misalnya saja tiket pergi-pulang ke Jepang, biayanya sekitar Rp5 jutaan. Hal itu tentu saja bikin masyarakat tertarik.

 BACA JUGA:

2. Akses dan fasilitas lebih rapi

Akses dan fasilitas di beberapa negara, khususnya negara maju memang sudah sangat rapi. Mereka memanfaatkan transportasi umum yang aman dan terbilang mewah. Untuk menuju satu destinasi ke destinasi lain bisa ditempuh dengan transportasi umum.

3. Destinasi cuma ada di luar negeri

 

Beberapa masyarakat ke luar negeri karena alasan tertentu. Misalnya mengunjungi klub bola kesayangan, atau sekedar mau menikmati musim salju dan musim gugur yang tidak ditemukan di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement