Simak 5 Alasan Orang Indonesia Lebih Suka Liburan ke Luar Negeri

ADA beberapa alasan orang Indonesia suka liburan ke luar negeri. Padahal Indonesia memiliki banyak destinasi wisata menarik dari Sabang Hingga Merauke.

Ya, liburan jadi kebutuhan setiap orang. Mereka menganggap liburan jadi momen melepaskan penat dari hiruk pikuk ibu kota.

Setiap orang memiliki cara sendiri untuk menikmati liburan. Ada yang memilih ke pantai, ke gunung, dan juga menjelajah suasana perkotaan.

Meski di Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang keren, faktanya masih banyak lho wisatawan lokal yang memilih liburan ke luar negeri.

Lantas apa saja yah alasan orang Indonesia memilih berlibur ke luar negeri? Berikut ulasannya.

1. Harga tiket lebih murah

Salah satu alasan orang Indonesia pergi keluar negeri karena harga tiketnya yang jauh lebih murah dibanding di Indonesia.

Apalagi saat ini banyak promo menarik yang ditawarkan sejumlah maskapai. Misalnya saja tiket pergi-pulang ke Jepang, biayanya sekitar Rp5 jutaan. Hal itu tentu saja bikin masyarakat tertarik.

2. Akses dan fasilitas lebih rapi

Akses dan fasilitas di beberapa negara, khususnya negara maju memang sudah sangat rapi. Mereka memanfaatkan transportasi umum yang aman dan terbilang mewah. Untuk menuju satu destinasi ke destinasi lain bisa ditempuh dengan transportasi umum.

3. Destinasi cuma ada di luar negeri

Beberapa masyarakat ke luar negeri karena alasan tertentu. Misalnya mengunjungi klub bola kesayangan, atau sekedar mau menikmati musim salju dan musim gugur yang tidak ditemukan di Indonesia.