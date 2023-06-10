Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bahaya Lewatkan Sarapan, Salah Satunya Bikin Berat Badan Naik!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |07:45 WIB
Bahaya Lewatkan Sarapan, Salah Satunya Bikin Berat Badan Naik!
Sarapan (Foto: meals)
A
A
A

SELAMA ini banyak orang sering melewatkan sarapan dengan berbagai alasan. Misalnya saja takut terlambat ke kantor.

Padahal, sarapan merupakan salah satu kegiatan terpenting di waktu pagi sebelum melakukan aktivitas sehari-hari.

 sarapan

Menurut sebuah penelitian, sarapan merupakan hal wajib di pagi hari, walaupun hanya dengan roti atau semangkuk sereal. Hal ini dikarenakan makanan sehat yang dikonsumsi pada pagi hari memberikan kontribusi baik bagi tubuh sebelum melakukan kegiatan setelahnya.

Namun, apabila telat sarapan atau jarang sarapan di pagi hari dapat berdampak pada kesehatan tubuh, salah satunya bisa beresiko terkena penyakit kanker hingga mengganggu sistem metabolism tubuh. Berikut 5 dampak buruk jika melewatkan sarapan seperti dilansir dari Stylecraze:

1. Bisa menyebabkan berat badan naik

Apabila Anda sedang menjalankan program diet penurunan berat badan dan memiliki kebiasaan melewatkan sarapan, maka hentikan hal tersebut mulai dari sekarang. Menurut penelitian, orang yang tidak sarapan malah justru berpeluang untuk menambah berat badan, kok bisa?

Karena seseorang yang cenderung tidak sarapan di pagi hari dapat memicu nafsu makan berlebih pada siang hari, sehingga melebihi asupan kalori harian Anda. Jika terus menerus kebiasaan ini dilakukan, maka menyebabkan penambahan berat badan bukan malah turun.

2. Resiko terkena diabetes Tipe-2 lebih tinggi

Berdasarkan penelitian dari Harvard University School of Public Health menunjukkan bahwa wanita yang memiliki kebiasaan menghindari sarapan memiliki resiko terserang penyakit diabetes tipe 2 lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang sarapan setiap hari.

Itu karena adanya hubungan antara diabetes tipe 2, gula darah, dan insulin. Melewatkan sarapan pagi benar-benar dapat menyebabkan lebih banyak resistensi insulin.

Resistensi insulin adalah suatu kondisi yang membutuhkan lebih banyak insulin untuk membawa gula darah ke kisaran normal. Ketika sudah sampai pada tahap kronis, ada faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2.

 BACA JUGA:

3. Resiko terkena kanker

Melewatkan sarapan bisa membuat Anda makan berlebihan di siang hari. Hal ini dapat membuka jalan bagi peningkatan prevalensi obesitas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cancer Research UK, ditemukan bahwa seseorang yang kelebihan berat badan atau obesitas memiliki peningkatan risiko terkena kanker.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/482/3190396//sarapan_manis-i1tc_large.jpg
Alasan Tubuh Ingin Sarapan Makanan Manis dan Ini 4 Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/482/3179573//menkes-Wu4c_large.jpg
Tips untuk Pelari Amatiran Anti Pegal-Pegal dan Buryam Extra Telur Ala Menkes Budi Sadikin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174894//purbaya-FMjs_large.png
Sidak ke Bank Mandiri, Purbaya Ingin Pastikan Rp200 Triliun Terserap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/482/3171898//menkes-K81M_large.jpg
Viral! Anjuran Menkes Budi Gunadi Sadikin Sarapan 2 Telur Rebus Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/298/3151188//matcha_toast-ZgXK_large.jpg
Resep Matcha Toast, Simple dan Satset Buat Sarapan Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement