8 Penyakit yang Perlu Diwaspadai Pemilik Perut Buncit, Salah Satunya Diabetes!

PUNYA perut buncit memang tak menyenangkan. Selain tampak tak indah, juga berisiko terkena penyakit. Perut buncit harus diwaspadai, karena bisa membahayakan kesehatan di masa mendatang.

Apalagi pemilik perut buncit berisiko kena penyakit silent killer. Penyakit yang diam-diam membunuh tanpa memperlihatkan gejala apapun.

Ya, perut buncit tak hanya mengganggu penampilan dan menimbulkan ketidakpercayaan diri. Lebih dari itu, ternyata banyak penyakit mengintai seseorang dengan perut buncit yang tentu akan mempengaruhi kesehatan.

Perut buncit terjadi karena adanya lemak berlebih di bagian perut, yang merupakan lemak visceral. Lemak di dalam dan di sekitar perut terdiri dari lemak subkutan dan lemak visceral yang berada jauh di dalam perut kamu. Lemak visceral ini memadati organ dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius.

Lantas, penyakit apa saja yang bisa mengintai pemilik perut buncit?

1.Diabetes

Lemak berlebih bisa meningkatkan risiko diabetes. Kelebihan berat badan atau obesitas bisa membuat seseorang 90 kali lebih berisiko terkena diabetes tipe 2. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki lemak perut yang dalam akan kehilangan kepekaan terhadap insulin. Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula darah dalam tubuh manusia. Saat tubuh tidak meresponnya, gula bisa menyebabkan masalah pada sistem tubuh. Ketika kadar gula darah terus beranjak naik, maka bisa terjadi diabetes.

2. Liver

Hati merupakan organ yang memproses lemak. Lemak yang berlebihan disimpan oleh tubuh di dalam perut, salah satunya sekitar hati. Jika ada lemak berlebihan, hati akan kesulitan untuk memprosesnya, sehingga lemak dapat tertumpuk di dalam hati dan menyebabkan perlemakan hati. Sel sitokin yang dihasilkan oleh lemak sekitar hati juga mengganggu proses yang terjadi pada hati.

3. Hipertensi

Perut yang memiliki kelebihan lemak viseral sampai membuncit, bisa menyebabkan hipertensi. Hal tersebut bisa terjadi melalui penumpukan cairan, dan aktivasi sistem saraf simpatis serta sistem renin-angiotensin-aldosteron yang berhubungan dengan tekanan darah. Perut buncit juga dapat menyebabkan perubahan resistensi pembuluh darah, sehingga memicu tekanan darah tinggi.

4. Stroke

Lemak di dalam perut ini bisa mengganggu aliran darah pada pembuluh darah. Imbasnya, pembuluh darah bisa menyempit, atau bahkan tersumbat. Kondisi ini biasa disebut dengan aterosklerosis. Saat aterosklerosis muncul, penyumbatan ini membuat aliran darah ke otak pun tersendat. Akibatnya, otak pun tidak mendapatkan asupan oksigen yang mencukupi sehingga stroke pun bisa muncul.

