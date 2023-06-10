Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Obat Untuk Kulit Kepala Gatal, Salah Satunya Cuka Sari Apel

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |08:43 WIB
5 Obat Untuk Kulit Kepala Gatal, Salah Satunya Cuka Sari Apel
Cuka sari apel (Foto: Freepik)
A
A
A

KULIT kepala yang gatal-gatal bikin tak nyaman.  Kulit kepala gatal bisa terjadi tiba-tiba dan tak pandang usia, tua, muda, anak-anak, pria atau pun wanita bisa mengalaminya.

Kulit kepala gatal atau nama medisnya disebut scalp pruritus, kondisi umum yang bisa disebabkan banyak hal, mulai dari ketombe, kondisi kulit yang meradang (dermatitis seboroik) yang dipicu stres, perubahan musim.

 kepala gatal

Selain itu, kulit kepala gatal juga bisa dikarenakan adanya gangguan autoimun, seperti psoriasis, infeksi jamur, seperti tinea capitis, atau kurap, reaksi alergi terhadap produk seperti pewarna rambut, eksim, dermatitis atopik, kutu, diabetes, hingga herpes zoster.

Jika kulit kepala gatal yang dialami masih ringan, dalam artian tak memerlukan perawatan medis, artinya tidak berlangsung lama sampai lebih dari seminggu, tidak sakit, luka atau bengkak, gatalnya tidak menganggu sampai tak bisa beraktivitas dan tidur, ini artinya kulit kepala gatal ini masih bisa diobati dengan obat alami ala rumahan.

Berikut beberapa obat rumahan yang bisa dicoba untuk mengobati kulit kepala gatal ringan, sebagaimana melansir Healthline dan Emedicine Health, yang sudah ditinjau secara medis oleh Cynthia Cobb, DNP dan John P. Cunha, DO, FACOEP.

1. Cuka sari apel: Bisa dijadikan obat alami karena punya sifat anti-inflamasi antibakteri, dan antijamur. Makanya bisa membantu untuk mengurangi rasa gatal di kulit kepala yang disebabkan oleh kulit kering. Campurkan saja cuka sari apel ke dalam air hangat, lalu dipakai sebagai air bilasan setelah keramas untuk mengurangi ketombe dan kulit kepala yang gatal.

2. Minyak kelapa organik: Minyak kelapa yang diekstraksi secara alami dari kelapa tua ini disebut mengandung asam laurat, lemak jenuh yang punya sifat antimikroba. Asam laurat inilah yang membantu kulit jadi menyerap minyak kelapa secara efisien dan berguna untuk menenangkan kulit kepala yang gatal.

 BACA JUGA:

3. Peppermint oil: Minyak peppermint disebutkan berpeluang efektif untuk mengurangi ketombe dan menyejukkan kulit kepala, sekaligus menenangkan rasa gatal. Dalam penggunaannya, bisa dicoba dikombinasikan bersama minyak lain, seperti minyak zaitun, dan pijatkan ke kulit kepala sebelum keramas.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
