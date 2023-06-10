Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Pria Berbobot 300 Kg Dievakuasi ke Rumah Sakit, Kenali Yuk Dampak Obesitas!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |07:16 WIB
Viral Pria Berbobot 300 Kg Dievakuasi ke Rumah Sakit, Kenali Yuk Dampak Obesitas!
Pria berbobot 300 kg (Foto: Youtube)
A
A
A

BELUM lama ini viral pria berbobot 300 kilogram, Fajri (27 tahun) kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang.

Warga bersama petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ciledug mengevakuasi Fajri dari rumahnya.

 fajri

Apalagi Fajri sudah tak mampu berjalan sendiri akibat berat badannya yang berlebihan. Kakinya terasa sangat nyeri dan tak bisa berjalan.

Kepala Humas RSUD Kota Tangerang, drg. Fika Khayan menjelaskan, berat badan Fajri membuatnya susah bergerak, apalagi berjalan. Ia sudah tak mampu berjalan sejak 8 bulan lalu.

"Pasien obesitas keluhannya adalah mengalami gangguan mobilisasi. Ia merasa sakit, nyeri di bagian kaki," ujar Dokter Fika.

"Sudah lebih 8 bulan terakhir ini, pasien hanya bisa berbaring saja, tidak bisa berjalan dan hanya tidur-tiduran saja di rumah. Akibatnya bobotnya juga naik drastis," tambahnya.

 BACA JUGA:

Untuk mengevakuasi Fajri, warga menjebol dinding rumahnya, agar Fajri bisa diangkat. Selain itu ia juga diantarkan memakai mobil pick up ke rumah sakit. Mobil biasa tak mampu membawanya.

 BACA JUGA:

Lalu apa saja sih dampak obesitas?

Dikutip dari Kemkes.go.id, berikut ini sejumlah dampak obesitas,

1. Asma

2. Kanker payudara

3. Perlemakan hati

4. Penyakit kandung empedu

5. Sleep Apnea atau henti napas waktu tidur

6. Penyakit jantung koroner

7. Sulit berjalan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/482/3169305//ristra_clinic_program_penurunan_berat_badan-t1HT_large.jpg
Angka Obesitas di Indonesia Naik, Ristra Clinic Luncurkan Program Penurunan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157424//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-DmfB_large.jpg
62% ASN Jakarta Obesitas, Pramono: Ikuti Saya, Tukang Jalan dan Sepedaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/481/3156221//rano_karno-UoXa_large.jpg
62% ASN Obesitas, Pemprov DKI Wajibkan Olahraga Hari Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/481/3154766//gula-kcHP_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Tubuh Sudah Kena Overdosis Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/481/3154547//obesitas-Qvzg_large.jpg
Waspada! Obesitas Tingkatkan Risiko Kanker Empedu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/612/3151569//minuman_manis-BQyH_large.jpg
Suka Minuman Manis? Hati-Hati Bisa Picu Stroke
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement