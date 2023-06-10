Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gak Mau Otak Jadi Lemot, Stop 5 Kebiasaan Ini!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |01:07 WIB
Gak Mau Otak Jadi Lemot, Stop 5 Kebiasaan Ini!
Otak jadi lemot (Foto: Bonobology)
A
A
A

TERNYATA ada sejumlah kebiasaan buruk yang bikin otak jadi lemot. Namun sayangnya, hal ini tak disadari oleh banyak orang.

Dengan bertambahnya usia, kemampuan otak cenderung menurun. Hal ini disebabkan beberapa kebiasaan yang mengakibatkan otak lemot. Lemot atau lemah otak adalah istilah yang diberikan kepada orang yang memiliki daya pikir lambat.

 jangan sampai otak jadi lemot

Tentu saja hal ini dapat dihindari dengan mengurangi kebiasaan adanya pelemahan otak. Lantas, apa saja kebiasaan bikin otak jadi lemot? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan okezone berikut ini.

Melansir dari Web MD, berikut ini 5 kebiasaan bikin otak jadi lemot:

1. Terlalu Banyak Waktu Sendiri

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki kodrat untuk terus berinteraksi sosial. Orang-orang yang tinggi sosialisasi bahkan hanya dengan beberapa teman dekat tampak lebih bahagia dan lebih produktif. Mereka juga cenderung tidak menderita penurunan otak atau lemot dan Alzheimer.

2. Makan Terlalu Banyak Junk Food

Bagian otak yang terkait dengan pembelajaran, memori, dan kesehatan mental lebih kecil bagi orang yang kerap mengonsumsi junk food. Alangkah baiknya agar tak lemot, lebih baik mengonsumsi berries, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Selain menjaga fungsi otak, juga memperlambat penurunan mental.

 BACA JUGA:

3. Kurang Gerak

Semakin lama kurang aktivitas, semakin besar kemungkinan seseorang menderita demensia. Selain itu, juga lebih mungkin terkena diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi, yang mungkin terkait dengan Alzheimer.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/482/3190188//wajib_tahu_ahli_gizi_ungkap_bahan_alami_yang_bisa_sehatkan_otak-4jIe_large.jpg
Wajib Tahu! Ahli Gizi Ungkap Bahan Alami yang Bisa Sehatkan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/482/3187707//ibu_dan_toodler-lDS2_large.jpg
Anak Usia Emas 0-5 Tahun, Pentingnya Investasi Nutrisi bagi Kemampuan Belajar Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/298/3163432//otak-bTWn_large.jpg
5 Daftar Makanan yang Dapat Merusak Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/65/3149579//otak-QKSi_large.jpg
Apakah IQ B.J Habibie Melebihi Albert Einstein? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/483/3146641//tws-C9ko_large.jpg
6 Bahaya Pakai TWS saat Tidur, Bisa Hilang Pendengaran hingga Rusak Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/65/3093161//otak-6hIS_large.jpg
10 Latihan Otak untuk Tingkatkan Daya Ingat dan Konsentrasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement