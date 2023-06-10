Gak Mau Otak Jadi Lemot, Stop 5 Kebiasaan Ini!

TERNYATA ada sejumlah kebiasaan buruk yang bikin otak jadi lemot. Namun sayangnya, hal ini tak disadari oleh banyak orang.

Dengan bertambahnya usia, kemampuan otak cenderung menurun. Hal ini disebabkan beberapa kebiasaan yang mengakibatkan otak lemot. Lemot atau lemah otak adalah istilah yang diberikan kepada orang yang memiliki daya pikir lambat.

Tentu saja hal ini dapat dihindari dengan mengurangi kebiasaan adanya pelemahan otak. Lantas, apa saja kebiasaan bikin otak jadi lemot? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan okezone berikut ini.

Melansir dari Web MD, berikut ini 5 kebiasaan bikin otak jadi lemot:

1. Terlalu Banyak Waktu Sendiri

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki kodrat untuk terus berinteraksi sosial. Orang-orang yang tinggi sosialisasi bahkan hanya dengan beberapa teman dekat tampak lebih bahagia dan lebih produktif. Mereka juga cenderung tidak menderita penurunan otak atau lemot dan Alzheimer.

2. Makan Terlalu Banyak Junk Food

Bagian otak yang terkait dengan pembelajaran, memori, dan kesehatan mental lebih kecil bagi orang yang kerap mengonsumsi junk food. Alangkah baiknya agar tak lemot, lebih baik mengonsumsi berries, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Selain menjaga fungsi otak, juga memperlambat penurunan mental.

3. Kurang Gerak

Semakin lama kurang aktivitas, semakin besar kemungkinan seseorang menderita demensia. Selain itu, juga lebih mungkin terkena diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi, yang mungkin terkait dengan Alzheimer.

