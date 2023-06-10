Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Abang None 2023 Jelajahi 4 Pulau Cantik di Kepulauan Seribu, Yuk Intip Keseruannya!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |18:50 WIB
Abang None 2023 Jelajahi 4 Pulau Cantik di Kepulauan Seribu, Yuk Intip Keseruannya!
Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. (Foto: MPI/Wiwie Heriyani)
A
A
A

KEPULAUAN Seribu di DKI Jakarta semakin maju. Pembangunan di setiap pulaunya terus berkembang dan itu yang nantinya akan disampaikan Abang None Kepulauan Seribu 2023 kepada publik.

Ya, bertugas untuk mempromosikan keistimewaan Kepulauan Seribu, para Abang None atau duta pariwisata ini berkesempatan menjelajah 4 pulau yang masuk dalam kabupaten administrasi Kepulauan Seribu di hari pertama.

Keempat pulau itu antara lain Pulau Pari, Payung, Pramuka, dan Bidadari.

 BACA JUGA:

Seperti apa aktivitas Abang None di pulau-pulau tersebut pada Sabtu, 10 Juni 2023? Yuk intip keseruannya.

1. Pulau Pari

Pulau Pari jadi tujuan pertama 15 pasang Abang None Kepulauan Seribu 2023. Di sini, mereka diperlihatkan keindahan Pantai Pasir Perawan yang sangat terkenal. Mitos soal pantai ini pun diungkap.

 Ilustrasi

"Mitos di sini adalah dulunya ada anak perempuan hilang saat Maghrib. Ada dua versi, pertama bocah itu diambil burung cagak dan versi diculik jin dan untuk mengenang si gadis itu, makanya disebut Pantai Perawan," kata Tour Guide Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Jakarta Ira Lathief kepada MNC Portal Indonesia di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

 BACA JUGA:

Di sisi lain, para Abang None ini diminta untuk membuat konten media sosial sebagai bentuk promosi digital. Sekali lagi, tujuannya agar semakin banyak masyarakat tahu bahwa Kepulauan Seribu sangatlah indah dan layak disambangi.

 

2. Pulau Payung

Setelah dari Pulau Pari, peserta diajak ke Pulau Payung, tepatnya mengunjungi Asha Resort yang merupakan beach club dan resort di pulau tersebut. Abang None dimanjakan suasana serasa beach club Bali yang fun.

Musik DJ diputar untuk semakin menambah keseruan suasana menikmati laut biru yang indah.

Halaman:
1 2
      
