HOME WOMEN TRAVEL

Punya Beach Club ala Bali, Ini 5 Aktivitas Seru yang Bisa Dinikmati di Pulau Payung

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |17:21 WIB
Punya Beach Club ala Bali, Ini 5 Aktivitas Seru yang Bisa Dinikmati di Pulau Payung
Pulau Payung di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. (Foto: MPI/Wiwie Heriyani)
A
A
A

PULAU Payung di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta menyajikan daya tarik wisata yang memukau. Traveler yang berkunjung ke sini bisa merasakan suasana pulau dengan vibes ‘beach club’ ala-ala Bali.

Pulau Payung kini menjadi tujuan para wisatawan yang didominasi oleh kaum milenial hingga Gen Z karena memberikan suasana pantai yang berbeda. Letaknya juga tak terlalu jauh dari Jakarta. B

Nah, berikut 5 kegiatan menarik yang bisa dilakukan selama di Pulau Payung.

 BACA JUGA:

1. Selonjoran cantik di beach club

Salah satu spot terkenal yang ada di Pulau Payung ini adalah sebuah beach club dengan pemandangan langsung ke hamparan laut nan biru, yakni Asha Beach Club and Resort.

 Ilustrasi

Pulau Payung (MPI/Wiwie)

Di sini, Anda bisa sekedar selonjoran cantik di atas kursi pantai menikmati pemandangan laut biru sambil ditemani segelas cocktail, mocktail hingga berbagai camilan lezat.

2. Party hingga nonton DJ

Kehadiran beach club di Pulau Payung tentu tak lengkap rasanya jika tidak ada kehadiran Disc Jockey alias DJ untuk memeriahkan malam akhir pekan para wisatawan yang datang.

 BACA JUGA:

Meski beach club di Pulau Payung masih terbilang baru, namun kamu dijamin akan terbawa suasana dengan nuansa party seperti di Bali.

 

3. Glamping

Salah satu hal yang menarik dan juga sayang untuk dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Payung adalah glamping alias glamour camping.

Di sini, Anda bisa berkemah dengan tenda-tenda mewah yang telah tersedia oleh pihak pengelola Pulau Payung serta dilengkapi berbagai fasilitas maupun akomodasi yang memadai.

Untuk harganya, di hari biasa para wisatawan akan dikenakan biaya Rp1.900.000 per malam. Sementara di akhir pekan dipatok dengan harga mulai dari Rp2.200.000.

