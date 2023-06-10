Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Pesugihan Terpopuler di Indonesia, Penuh Aura Mistis dan Horor!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:04 WIB
TEMPAT pesugihan terpopuler di Indonesia banyak dikunjungi oleh orang-orang yang ingin memiliki kekayaan secara singkat. Ya, belakangan parameter utama kesuksesan seseorang adalah harta. Hal itu membuat banyak orang melakukan berbagai cara untuk bisa menjadi kaya raya.

Salah satu cara yang masih dilakukan oleh beberapa orang untuk menjadi kaya raya adalah dengan melakukan pesugihan. Pesugihan itu merupakan cara mendapatkan kekayaan secara instan lewat sebuah ritual.

Biasanya ritual pesugihan menggunakan sesajen atau tumbal lewat bantuan dukun dan makhluk halus untuk meminta agar bisa kaya raya. Mereka yang melakukan pesugihan akan pergi ke suatu tempat dan memuja kepada suatu benda untuk mendapatkan yang diinginkan.

Kebanyakan praktik pesugihan dilakukan di gunung-gunung tertentu. Dan di Indonesia sendiri banyak lho gunung sakral yang sering dijadikan sebagai tempat pesugihan.

Nah kali ini Okezone.com akan merangkum 5 tempat pesugihan terpopuler di Indonesia. Berikut ulasannya.

1. Gunung Lawu

Tempat pesugihan terpopuler di Indonesia yang pertama ada Gunung Lawu. Gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengan dan Jawa barat ini memiliki tiga puncak, yakni Hargo Dalem, Hargo Domila, dan Hargo Domili.

Ketiga puncak itu dianggap sebagai lokasi yang sangat sakral di Tanah Jawa. Sejarahnya, pada zaman dulu konon ketiga puncak tersebut dijadikan sebagai lokasi untuk bertapa.

Misalnya saja Puncak Hargo Dalem dianggap warga setempat sebagai petilasan dari Prabu Brawijaya, Puncak Hargo Domili dianggap pernah menjadi petilasan dari Ki Sabdo Palon dan Puncak Hargo Domila menjadi tempat yang digunakan bermeditasi oleh para penguasa-penguasa Tanah Jawa jaman dahulu.

2. Gunung Padang

 

Gunung Padang berlokasi di Jawa Barat dan memiliki ketinggian 885 mdpl. Gunung tersebut merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum yang dijadikan destinasi wisata favorit masyarakat.

Dibalik kepopulerannya sebagai destinasi wisata, Gunung Padang juga dijadikan sebagai tempat peribadatan orang-orang dengan kepercayaan prasejarah yang menyembah gunung Gede. Selain itu, gunung ini juga sering dijadikan sebagai lokasi pesugihan.

Halaman:
1 2 3
      
