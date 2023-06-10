25 Destinasi Wisata Paling Populer di Lembang 2023, Pesonanya Menakjubkan

The Great Asia Africa di Lembang, Bandung Barat. (Foto: PegiPegi)

REKOMENDASI 25 destinasi wisata paling populer di Lembang 2023. Kecamatan Lembang kini jadi tujuan wisata andalan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Lembang yang terletak di ketinggian antara 1.312 hingga 2.084 MDPL dengan puncak tertingginya Gunung Tangkuban Perahu menjadi magnet pariwisata. Setiap akhir pekan atau libur nasional, Lembang selalu ramai wisatawan.

Keindahan alam Lembang dan udaranya yang sejuk membuatnya mampu membuat takjub wisatawan.

Berikut 25 destinasi wisata paling populer di Lembang 2023 dikuti dari Salsa Wisata.

Floating Market Lembang

Floating Market Lembang merupakan pasar terapung yang menjual berbagai kuliner dari atas perahu. Pengunjung yang hendak membelinya dapat menaiki perahu untuk menghampiri para penjual.

Lebih dari itu, di tempat ini pengunjung dapat berswafoto, menikmati wahana air, berinteraksi dengan kelinci dan sebagainya.

Farmhouse Susu Lembang

Farmhouse Susu Lembang sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga. Di tempat ini pengunjung dapat bermain dengan hewan ternak yang da, berswafoto di peternakan yang mirip seperti di Eropa hingga menikmati kuliner yang ada. Uniknya lagi, saat menukarkan tiket, pengunjung akan dapat welcome drink/food.

Orchid Forest Cikole

Orchid Forest Cikole merupakan tempat wisata yang menawarkan keindahan lebih dari 157 jenis anggrek di dalamnya. Di tempat ini pengunjung dapat menikmati keindahan anggrek dari berbagai negara, menonton pertunjukan musik atau seni apabila ada, dan juga berswafoto.

Curug Tilu Leuwi Opat

Curug Tilu Leuwi Opat merupakan kompleks wisata alam yang menyediakan empat air terjun di dalamnya.

Diantaranya adalah Curug Aseupan, Citulang, Cilaki dan Tilu. Di tempat ini pengunjung dapat berkemah, bermain air, berenang, hingga bermain flying fox.

Fairy Garden by The Lodge

Fairy Garden by The Lodge merupakan sebuah taman hiburan yang mengusung konsep negeri dongeng. Di Tempat ini terdapat berbagai wahana seperti Art Factory, Florania, Lola's Library dan sebagainya. Selain menikmati wahana, pengunjung juga dapat mengenakan pakaian ala negeri dongeng.

The Lodge Maribaya

The Lodge Maribaya merupakan tempat wisata yang tidak pernah sepi pengunjung. Di tempat ini pengunjung dapat melakukan glamping atau kemah mewah.

Di tempat ini juga disediakan berbagai wahana seperti Hot Air Balloon, Zip Bike, Valley Swing, dan Mountain Swing.

Kebun Begonia

Kebun Begonia sangat cocok dikunjungi oleh penggemar botani. Pasalnya, di tempat ini pengunjung dapat menikmati beraneka rupa bunga, membeli tanaman, hingga memetik sayuran.

Selain itu, di Kebun Begonia juga terdapat area outbound, arena paintball, flying fox, wahana berkuda dan bermain kelinci.

Jungle Milk Lembang

Jungle Milk Lembang merupakan destinasi wisata yang sangat cocok untuk melakukan kemah. Di tempat ini pengunjung dapat berkemah bersama dengan kuda dan sapi yang bebas.

Jungle Milk juga beragam paket mulai dari camping, camper van, hingga piknik lengkap dengan barbeque dan sejenisnya.