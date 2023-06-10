15 Pasang Abang None Kepulauan Seribu 2023 Diajak Keliling Pulau, Ini Tujuannya!

SEBANYAK 15 pasangan finalis Abang None Kepulauan Seribu 2023 mengikuti sesi island hoping (keliling pulau) di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu (10/6/2023). Ada 4 pulau yang dijelajahi; Pulau Pari, Pulau Payung, Pulau Pramuka, dan Pulau Bidadari.

Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Sonti Pangaribuan mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan pulau-pulau indah di sana kepada para finalis.

Pasalnya, tidak afdal rasanya jika mereka tidak mengetahui seluk beluk tentang sederet pulau yang ada di Kepulauan Seribu.

Mengingat, mereka akan menyandang gelar sebagai Abang None Kepulauan Seribu 2023 yang akan mempromosikan wisata di Pulau tersebut.

“Nggak make sense kalau mereka Abang None Kepulauan Seribu tapi tidak mengenal pulaunya sendiri. Jadi kita bawa mereka untuk island hoping ke beberapa pulau supaya mereka mengenal secara langsung dan experience bagaimana sih kalau di pulau, biar afdal,” ujar Sonti, saat diwawancara di Pulau Payung, Sabtu, (10/6/2023).

“Jadi kita mengunjungi beberapa pulau, diantaranya Pulau Bidadari, Pulau Kelor, lalu ada Pulau Pari, Pulau Payung yang ada Asha Resort ini, dan ada Pulau Pramuka. Kita nanti akan nginep di Pulau Bidadari. Dan besoknya kita akan ke Pulau Kelor untuk melihat Benteng Martelo,” lanjutnya.

Sonti lantas mulai melihat antusiasme para finalis Abang None Kepulauan Seribu 2023 saat pertama kali mengunjungi salah satu pulau, yakni Pulau Pari.

Pasalnya, sesampai disana, para finalis terlihat langsung berpencar menikmati setiap sudut keindahan Pulau Pari, salah satunya di Pantai perawan.

“Kalau saya lihat ya sejak kita sebutkan akan ada kegiatan ini, mereka antusias sekali, dan hari ini saya lihat mereka begitu antusias pas kita bawa ke Pulau Pari, itu belum pada mau kumpul. Susah ngumpulinnya karena ternyata banyak juga yang baru pertama kali ke pulau seribu,” tutur Sonti.

Bahkan, di malam sebelumnya, para finalis telah menjalankan Public Speaking Day hingga larut malam. Namun hal tersebut tak menyurutkan semangat mereka untuk lansung menjelajah beberapa pulau yang ada di Kepulauan Seribu.

“Untuk diketahui saja kita malam sebelumnya kita telah menyelenggarakan Public Speaking Day, di Senayan Park. Tapi itu tidak mengurangi niat mereka untuk ikut dan tidak mengurangi sedikitpun antusias mereka,” ungkap Sonti.