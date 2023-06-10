Akhir Pekan, Wisatawan Ramai-Ramai Liburan ke Kepulauan Seribu

KEPULAUAN Seribu merupakan surga wisata bahari andalan DKI Jakarta. Setiap akhir pekan atau libur nasional, ramai wisatawan berkunjung ke wilayah gugusan kepulauan di Teluk Jakarta itu.

Setiap akhir pekan atau hari libur, Dermaga Marina Ancol di Jakarta Utara selalu dibanjiri wisatawan yang hendak menyeberang ke Kepulauan Seribu.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Sabtu (10/6/2023) sekitar pukul 06.00 WIB, beberapa pintu keberangkatan di Dermaga Marina Ancol mulai dipadati pengunjung yang akan menyeberang sejumlah pulau di Kepulauan Seribu.

Misalnya di Dermaga 16. Tak hanya warga dari Jakarta atau berbagai daerah, tampak juga para wisatawan dari mancanegara yang bersiap dengan tas ala ‘backpacker’.

Beberapa diantara mereka bahkan ada yang menenteng perlengakapan snorkeling seperti sepatu katak, cerobong udara hingga jaket pelampung.

Menariknya, ada juga wisatawan yang membawa alat pancing ikan untuk berburu ikan di laut.

Misalnya, Rony dan Diana. Salah satu pasangan suami istri ini mengaku sengaja datang jauh-jauh dari Bogor demi bisa snorkeling di beberapa pulau di Kepulauan Seribu.

Pasalnya, mereka menilai, Kepulauan Seribu memiliki spot snorkeling andalan terbaik. Misalnya Pulau Pramuka hingga Pulau Pari.

“Berhubung di Bogor gak ada pulau dan pantai, jadi kita berencana mau keliling pulau di Kepulauan Seribu sambil snorkeling,” ujar Rony, saat diwawancara di Dermaga 16 Ancol.