Sedapnya Mee Kolok, Kuliner Khas Negeri Sarawak Malaysia

MENJELAJAHI kuliner Sarawak, Malaysia memang tidak ada habisnya. Layaknya di wilayah lainnya, Negeri Jiran ini juga memiliki mi khas yaitu dinamakan mee kolok yang tak boleh Anda lewatkan.

Mee kolok merupakan kuliner khas Negeri Sarawak yang dengan mudah bisa Anda jumpai di mana saja ketika datang ke wilayah utara di Pulau Kalimantan ini. "kolo" berasal dari terjemahan bahasa Mandarin Kanton "gon lo" atau secara harfiah, "campuran kering".

Mee kolok adalah mi hasil peranakan dari China Malaysia Sarawak. Ciri khas makanan satu ini cukup kering, bentuk mi-nya tipis dan kecil dan diolah menggunakan racikan bumbu yang khas.

Kudapan tersebut menggunakan campuran daging babi cincang digoreng dengan menggunakan lemak babi kecap ikan, MSG, bawang merah, lada putih, dan bawang goreng.