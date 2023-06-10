Resep Ayam Kuluyuk Krispi, Rasa Asam dan Manisnya Bikin Nagih!

KUDAPAN berbahan dasar ayam ini mungkin asing di telingan sebagian orang. Ayam kuluyuk diolah dengan ayam dengan baluran tepung dan diberi saus asam manis.

Rasa asam ini bisa didaptakan dengan menambahkan nanas ke dalam masakan kamu. Salah satu bumbu pelengkap yang wajib ada di hidangan ini adalah bawang bombay.

Menurut chef Devina Hermawan, Sabtu (10/6/2023) untuk bahan seperti nanas dan cabai dalam kudapan ini opsional, kamu bisa menggantinya dengan mentimun atau paprika. Menu ini adalah menu Chinese-Indonesia yang banyak digemari oleh orang.

Seperti apa resepnya? Berikut penjelasan selengkapnya!

Bahan:

400 gr dada ayam filet

1 butir telur

1 sdt baking powder