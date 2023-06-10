Resep Nasi Telur ala Restoran Hong Kong, Sedapnya Istimewa!

KOMBINASI nasi dan telur menjadi menu makanan yang praktis namun tetap menghadirkan rasa lezat, dan hampir selalu cocok untuk suasana kapanpun.

Kali ini chef Devina Hermawan akan membagikan resep nasi telur Hong Kong, dengan topping udang menambah cita rasa menu ini menjadi istimewa.

Biasa dijumpai di restoran Hong Kong, menu ini juga kerap dihidangkan dengan berbagai menu atau topping lain seperti ayam atau bebek panggang, ayam char siu atau bakso dan sosis juga bisa disesuaikan dengan selera.

Hidangan nasi telur Hongkong ini memiliki tekstur yang ringan, dengan saus soy garlic kuliner ini yang dapat menggoyang lidah dan boros nasi. Penasaran seperti apa bahan dan cara membuatnya? Berikut resepnya!

Bahan:

8 pcs udang, kupas sisa buntut