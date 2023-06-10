Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Nasi Telur ala Restoran Hong Kong, Sedapnya Istimewa!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |10:00 WIB
Resep Nasi Telur ala Restoran Hong Kong, Sedapnya Istimewa!
Resep Nasi Telur ala Restoran Hong Kong (Foto: YouTube/Devina Hermawan)
A
A
A

KOMBINASI nasi dan telur menjadi menu makanan yang praktis namun tetap menghadirkan rasa lezat, dan hampir selalu cocok untuk suasana kapanpun.

Kali ini chef Devina Hermawan akan membagikan resep nasi telur Hong Kong, dengan topping udang menambah cita rasa menu ini menjadi istimewa.

Biasa dijumpai di restoran Hong Kong, menu ini juga kerap dihidangkan dengan berbagai menu atau topping lain seperti ayam atau bebek panggang, ayam char siu atau bakso dan sosis juga bisa disesuaikan dengan selera.

Hidangan nasi telur Hongkong ini memiliki tekstur yang ringan, dengan saus soy garlic kuliner ini yang dapat menggoyang lidah dan boros nasi. Penasaran seperti apa bahan dan cara membuatnya? Berikut resepnya!

Nasi Telur ala Restoran Hong Kong

Bahan:

8 pcs udang, kupas sisa buntut

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement