WOMEN FOOD

Kocak! YouTuber Korea Minum Air Kobokan yang Dikiranya Sup saat Kulineran di Jalan Sabang

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |19:00 WIB
Kocak! YouTuber Korea Minum Air Kobokan yang Dikiranya Sup saat Kulineran di Jalan Sabang
Momen kocak YouTuber Korea minum air kobokan dikira sup (Foto: YouTube/Hoontamin)
A
A
A

BARU-baru ini viral video seorang YouTuber asal Korea yang mencicipi makanan Indonesia di kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Pemilik akun Hoontamin ini memilih mencicipi makanan kaki lima, yakni nasi uduk dan ikan bakar.

Saat menu yang dipesan datang, dia pun menjelaskan makanan apa saja yang dia pesan. Yang kocak, pria tersebut sempat menunjuk air kobokan yang disebut sebagai sup.

Ikan Bakar

"Makanan datang, ada nasi uduk, ikan bakar, tapi saya nggak tau itu ikan jenis apa. Ada ada sayuran hijau, sup, dan sambal," kata pria itu menjelaskan.

Kemudian dia menunjukkan satu mangkuk yang dia anggap sebagai sup padahal isinya air kobokan. Setelah mencium air tersebut dia langsung meminumnya. Dia pun mencoba merasakan minuman tersebut dengan wajah bingung.

YouTuber Korea Minum Air Kobokan Dikira Sup

"Buat cuci tangan," ujar ibu penjual nasi uduk itu.

"Hah? Buat cuci tangan?," tanya pria itu dan langsung menunjukkan ekspresi jijik dan membuang sisa air di mulutnya.

YouTuber Korea Minum Air Kobokan Dikira Sup

Kemudian dia menjelaskan bahwa di Indonesia air dalam mangkuk dijadikan tempat cuci tangan sebelum makan.

"Aku melakukan kesalahan," katanya sambil tertawa.

Potongan video tersebut diunggah kembali oleh akun Twitter @tvindonesiawkwk dan viral.

"YouTuber asal Korea ini nggak sengaja minum air kobokan, dikira sup sama dia wkwk," tulis Muklis dalam keterangan videonya.

