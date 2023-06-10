5 Tempat Makan Enak di Rawamangun Jakarta, Kuliner Lezatnya Patut Dicoba!

JAKARTA memiliki berbagai destinasi wisata kuliner yang enak untuk dicoba. Salah satunya daerah Rawamangun yang terkenal dengan beragam pilihan kuliner yang menggugah selera.

Jika kamu mencari tempat makan enak di Rawamangun, berikut adalah lima tempat yang patut kamu coba:

1. Sate Padang H. Ajo Manih

(Foto: Instagram/@emptydishbyghinpit)

Merupakan tempat yang populer untuk menikmati sate Padang yang lezat. Sate Padang H. Ajo Manih menawarkan sate dengan cita rasa khas Padang, daging yang empuk, dan bumbu yang kaya akan rempah. Jangan lewatkan juga kuah gulai yang gurih sebagai pelengkap. Berlokasi di Jl. Balai Pustaka Timur, Rawamangun.

2. Bamboo Dimsum

(Foto: Instagram/@makanindo.ng)

Jika kamu pecinta dimsum, Bamboo Dimsum adalah tempat yang tepat untukmu. Menyajikan berbagai jenis dimsum yang lezat dan freshly made, tempat ini menjadi favorit banyak orang. Mulai dari siomay, hakau, pangsit, hingga lumpia, kamu dapat menikmati kelezatan dimsum di tempat ini. Lokasinya di Jl. Balai Pustaka Timur No.3, Rawamangun.

3. Asinan Kamboja H. Mansyur

(Foto: Instagram/@my.foodisdelicious)

Jika kamu menginginkan makanan yang segar dan menyegarkan, Asinan Kamboja H. Mansyur adalah pilihan yang tepat. Menyajikan asinan dengan berbagai bahan seperti buah-buahan segar, sayuran, dan bumbu asam manis yang nikmat, tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh pecinta asinan. Berlokasi di Jl. Taman Kamboja 3 No.10, Rawamangun.