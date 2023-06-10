Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sensasi Cicipi Sapi Asap, Aroma dan Gurihnya Menggugah Selera!

Suhudmen , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |10:40 WIB
Sensasi Cicipi Sapi Asap, Aroma dan Gurihnya Menggugah Selera!
Sensasi Cicipi Sapi Asap di Tangerang Selatan (Foto: Suhudmen)
A
A
A

RASANYA pas, itulah sepenggal kata yang terucap dari Lestari sesaat setelah ia selesai menyantap sepiring sapi asap dengan chili oil di Kedai Tapi. Siang itu, Lestari tidak sendiri. Ia datang bersama anak laki-lakinya yang berusia sekira 5 tahun.

“Ada tumis bayam sebagai pelengkap sapi asap jadi anak-anak bisa makan sayur juga,” tutur Lestari.

Kedai Sapi Asap

Mengusung konsep kedai dengan suasana rumahan, pengunjung datang silih berganti mengisi deretan kursi di kedai yang buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam. Beberapa pot tanaman hias yang ditempatkan di beberapa sudut kedai membuat pengunjung homy serasa makan di rumah sendiri.

Dengan dapur terbuka, pengunjung pun bisa melihat secara langsung koki saat meracik aneka bumbu hingga memasak.

Sapi Asap

“Kepulan asap dan aroma yang meruap ke udara menggugah selera makan saya,” kata Fadli, pengunjung yang sengaja memilih tempat duduk di dekat area dapur kedai. Fadli memilih menu lidah sapi asap dengan sambal hejo dan es kopi susu kampung.

Menurutnya, perpaduan rasa lidah sapi yang gurih semakin menggigit dengan cocolan sambal hejo.

Sapi Asap

Selain sapi asap yang merupakan menu andalan. Di sini juga terdapat menu lainnya seperti lidah sapi dan ayam asap. Harganya dibanderol mulai Rp20.000 - Rp35.000. Sedangkan sambalnya terdiri dari sambal hejo, chili oil dan sambal matah.

Untuk melengkapi kuliner sapi asap, kedai ini juga menyajikan beragam pilihan kopi, teh dan blended baik panas maupun dingin dengan harga mulai Rp12.000 – Rp25.000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/298/2970780/7-wisata-kuliner-enak-sekitaran-gbk-cocok-disantap-habis-berolahraga-UDTyTxeJGt.jpg
7 Wisata Kuliner Enak Sekitaran GBK, Cocok Disantap Habis Berolahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/298/2907601/4-kuliner-meksiko-yang-harus-anda-coba-kaya-akan-daging-dan-keju-Yw9I9jQ30G.jpg
4 Kuliner Meksiko yang Harus Anda Coba, Kaya Akan Daging dan Keju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/298/2860805/intip-nex-carlos-cicipi-tahu-tek-kuliner-legendaris-surabaya-HsoFaJkfEO.jpg
Intip Nex Carlos Cicipi Tahu Tek, Kuliner Legendaris Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/298/2860888/serunya-teh-shanty-kulineran-pinggir-jalan-borong-telur-gulung-segala-topping-aaX9f2K49b.jpg
Serunya Teh Shanty Kulineran Pinggir Jalan, Borong Telur Gulung Segala Topping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/298/2860034/10-kuliner-khas-bantul-paling-enak-wajib-dicoba-saat-liburan-ke-jogja-AskN6YIaqs.jpg
10 Kuliner Khas Bantul Paling Enak, Wajib Dicoba saat Liburan ke Jogja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/298/2844510/ini-4-mie-khas-batam-yang-wajib-dicoba-lezat-dan-nikmat-UUytb9wRAJ.jpg
Ini 4 Mie Khas Batam yang Wajib Dicoba, Lezat dan Nikmat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement