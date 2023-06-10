Sensasi Cicipi Sapi Asap, Aroma dan Gurihnya Menggugah Selera!

RASANYA pas, itulah sepenggal kata yang terucap dari Lestari sesaat setelah ia selesai menyantap sepiring sapi asap dengan chili oil di Kedai Tapi. Siang itu, Lestari tidak sendiri. Ia datang bersama anak laki-lakinya yang berusia sekira 5 tahun.

“Ada tumis bayam sebagai pelengkap sapi asap jadi anak-anak bisa makan sayur juga,” tutur Lestari.

Mengusung konsep kedai dengan suasana rumahan, pengunjung datang silih berganti mengisi deretan kursi di kedai yang buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam. Beberapa pot tanaman hias yang ditempatkan di beberapa sudut kedai membuat pengunjung homy serasa makan di rumah sendiri.

Dengan dapur terbuka, pengunjung pun bisa melihat secara langsung koki saat meracik aneka bumbu hingga memasak.

“Kepulan asap dan aroma yang meruap ke udara menggugah selera makan saya,” kata Fadli, pengunjung yang sengaja memilih tempat duduk di dekat area dapur kedai. Fadli memilih menu lidah sapi asap dengan sambal hejo dan es kopi susu kampung.

Menurutnya, perpaduan rasa lidah sapi yang gurih semakin menggigit dengan cocolan sambal hejo.

Selain sapi asap yang merupakan menu andalan. Di sini juga terdapat menu lainnya seperti lidah sapi dan ayam asap. Harganya dibanderol mulai Rp20.000 - Rp35.000. Sedangkan sambalnya terdiri dari sambal hejo, chili oil dan sambal matah.

Untuk melengkapi kuliner sapi asap, kedai ini juga menyajikan beragam pilihan kopi, teh dan blended baik panas maupun dingin dengan harga mulai Rp12.000 – Rp25.000.