HOME WOMEN FASHION

Potret Angel Karamoy Pakai Baju Crop Top Ketat di Pantai, Netizen: Bikin Iman Goyah!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |00:07 WIB
Potret Angel Karamoy Pakai Baju Crop Top Ketat di Pantai, Netizen: Bikin Iman Goyah!
Angel Karamoy (Foto : Instagram/@realangelkaramoy)
USAI bercerai dari Steven Mc James Rumangkang, Angel Karamoy belum memiliki pasangan. Dia seakan betah menjanda dan fokus berkarier serta mengurus anak.

Di media sosial, sosok Angel Karamoy kerap jadi perbincangan publik karena penampilannya yang begitu menawan. Dia sering memamerkan body goals dan tubuh seksinya.

Seperti pada postingan terbarunya, Angel Karamoy tampil menggoda saat pose di pinggir pantai. Dia memakai crop tanktop kuning yang dipadukan dengan rok motif dari brand Kenzo.

Angel Karamoy

"What a beautiful Paal Beach Likupang Manado," tulis Angel dalam keterangan foto di laman Instagramnya.

