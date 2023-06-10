Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Nongki Cantik, Gaya Selvi Kitty Pakai Slim Dress Bikin Salfok!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |01:00 WIB
Nongki Cantik, Gaya Selvi Kitty Pakai Slim Dress Bikin Salfok!
Selvi Kitty (Foto: @selvikitty/Instagram)
A
A
A

SELVI Kitty merupakan salah satu artis cantik yang penampilannya kerap mencuri perhatian netizen. Salah satunya unggahan foto terbaru Selvi Kitty di Instagram pribadinya, @selvikitty.

Selvi Kitty menghabiskan waktu akhir pekannya dengan nongkrong cantik di cafe. Tak hanya cantik, gaya istri Rangga Ilham Suseno ini juga bikin netizen salfok.

Berikut potretnya dirangkum dari Instagram pribadi Selvi Kitty, Minggu (11/6/2023).

Cantik dan awet muda

Selvi Kitty

Selvi Kitty tampil cantik mengenakan dress berwarna hijau duduk di cafe. Dia berpose memegang cangkir sembari tersenyum manis. Parasnya tampak awet muda di usianya yang sudah menginjak 30 tahun.

