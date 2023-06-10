5 Gaya Aura Kasih Naik Scooter Bikin Salfok, Hot Mama Gemoy!

5 Gaya Kece Aura Kasih Naik Scooter, Netizen: Bonceng Tiga Boleh?

ARTIS cantik Aura Kasih mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Aura Kasih membagikan gayanya saat naik scooter.

Aura Kasih memang hobi naik motor, termasuk scooter. Bukan kali ini saja dia membagikan gayanya saat naik scooter. Seperti apa saja gaya ibu satu anak ini saat naik scooter?

Berikut Okezone rangkumkan dari akun Instagram pribadi Aura Kasih, Sabtu (10/6/2023).

Cantik naik scooter kuning





Ini adalah unggahan foto terbaru Aura Kasih di Instagram pribadinya. Aura tampak cantik berpose naik scooter berwarna kuning.

"Bonceng mau?," tulis Aura Kasih di caption unggahan fotonya.

Tak hanya cantik dengan rambut panjang yang dikuncir, Aura Kasih juga kece memakai outfit one set tie dye berwarna nuansa putih dan biru muda dengan sweat pants. Untuk alas kaki, dia memakai sandal santai warna biru.

Unggahan fotonya pun langsung ramai oleh komentar netizen. Mereka pun ingin dibonceng dengan artis asal Bandung ini.

"Aku mau d bonceng ama si koneng😍," ujar @fen***

"mimpi bisa dibonceng," kata @hardi***

"Mau dong di bonceng," sambung @marcho***

"Saya Baper loh," tutur @dedy***

"bonceng tiga bole kan?," tanya @rasen***

Gayanya gemoi, Imut!





Masih di momen yang sama, kali ini Aura Kasih berpose dari angle depan. Dia tampak imut berpose mengacungkan salam dua jari sembari tersenyum.

"gemooii," kata @snd***

"Lucu," ujar @maypu***

"Bidadari," tutur @dede***

Pamer pose duckface





Selanjutnya ada momen lain ketika Aura Kasih naik scooter yang enggak kalah imut. anda Eryck Amaral itu memamerkan dua jari sambil duduk manis di atas scooter kuning. Dengan pose duck face yang memanyunkan bibir, Aura Kasih tampak begitu imut!

Soal outfit, simpel saja. Ibu Arabella Amaral itu memadukan kaus putih lengan pendek dengan celana legging abu-abu bergaya santai. Dia juga melengkapi penampilannya dengan sandal berwarna pink serta helm bergaya retro yang senada dengan kaos yang dikenakannya.