3 Gaya Nia Ramadhani Pakai Hotpants Bikin Salfok, Hot Mom Rasa ABG!

NIA Ramadhani merupakan salah satu artis cantik Tanah Air yang selalu sukses mencuri perhatian berkat pesonanya. Selain memiliki wajah cantik, Nia Ramadhani juga terkenal modis dengan berbagai outfit nan modis.

Apalagi karena body goals idaman yang ia miliki, sehingga Nia Ramadhani selalu tampak cantik dengan outfit apapun. Seperti pada penampilannya baru-baru ini. Nia Ramadhani sukses tampil memesona saat foto bareng dengan temannya.

Berikut beberapa potret Nia Ramadhani yang dilansir dari akun Instagramnya, @ramadhaniabakrie, Sabtu (10/6/2023).

1. Modis dengan outfit serba denim





Dalam potret ini, Nia Ramadhani tampak modis dengan outfit serba denim berupa atasan crop top dan hotpants. Nia memadukan outfit tersebut dengan memakai outer jaket jeans denim.

Tak hanya outfit, gaya rambut Nia Ramadhani juga tak kalah kece. Ibu tiga anak ini tampak menguncir rambut panjangnya dengan gaya ponytail. Tampilan Nia pun makin modis dan stylish.

2. Hot mom rasa ABG





Meski telah memiliki tiga anak, Nia Ramadhani tampak selalu sukses menjaga tubuh rampingnya. Tak heran jika ia dijuluki sebagai hot mom.

Dalam potret ini, ia terlihat berpose centil ala gadis remaja dengan temannya yang juga tampak kompak mengenakan outfit serba denim itu.