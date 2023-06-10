5 Potret Reuni AADC di Pernikahan Adinia Wirasti, Geng Cinta Kumpul Nih!

ADINIA Wirasti resmi menyandang status sebagai istri dari Michael Wahr. Pasangan ini menggelar resepsi pernikahan di The Retreat Garden Sofitel Nusa Dua Bali, pada Jumat (9/6/2023).

Kebahagiaan tentu dirasakan pula oleh para sahabat Adinia Wirasti yang hadir di momen tersebut. Tak terkecuali para pemeran film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) yang menjadikan momen itu sebagai ajang reuni.

Melalui unggahan beberapa artis, terlihat personel 'Geng Cinta' hadir di acara itu, seperti Titi Kamal, Nicholas Saputra, dan Dian Sastrowardoyo.

Penasaran seperti apa momen reuni geng AADC di pernikahan Adinia Wirasti dan Michael Wahr? Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Sabtu (10/6/2023).

1. Jadi bridesmaid





(Foto: Instagram/@lxemoments)

Di momen pernikahan Adinia Wirasti, Dian Sastro dan Nicholas Saputra dipilih menjadi bridesmaid. Keduanya kompak memakai busana warna pink.

Dian nampak anggun memakai one shoulder dress dan tampilan rambut disanggul rapi. Sementara Nicholas tampil keren dengan inner kemeja hitam yang dipadukan dengan one set jas warna pink.

2. Reuni geng AADC





(Foto: Instagram/@lxemoments)

Acara pernikahan itu juga dijadikan sebagai ajang reuni 'Geng Cinta. Di foto tersebut nampak hadir juga Titi Kamal yang memakai dress hitam dengan sentuhan lengan puff. Rambut panjangnya disanggul modern.

BACA JUGA: Pesona Adinia Wirasti dalam Balutan Kebaya dan Kain Batik di Momen Pernikahan

3. Gaya bebas





(Foto: Instagram/@pertemananbaperaadc)

Mereka juga mengabadikan momen beberapa kali dengan gaya bebas. Dian nampak ekspresif dengan pose salam dua jari sambil menjulurkan lidah. Sementara Adinia Wirasti memilih pose duck face yang menggemaskan.

Lain halnya dengan Titi Kamal yang memilih senyum sumringah dan Nicholas Saputra yang terlihat cool dengan senyumnya.