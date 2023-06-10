Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Serunya Fashion Show AladinMall di Sarinah, Mau Punya Outfit Bak Para Model? Cek di Sini!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |12:09 WIB
Serunya Fashion Show AladinMall di Sarinah, Mau Punya Outfit Bak Para Model? Cek di Sini!
AladinMall Booth di Anjungan Sarinah (Foto: AladinMall)
A
A
A

Untuk menyapa Aladiners dan berinteraksi langsung, AladinMall kembali memeriahkan event Musikustik yang berlangsung di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat. Seperti biasa, ada gelaran fashion show yang diperagakan oleh para model.

Tapi, ada yang menarik nih! Brand yang diperagakan oleh para model juga makin beragam. Dan yang paling penting, semuanya adalah produk lokal. Jadi, kalau Anda beli produknya, Anda ikut berkontribusi untuk memajukan perputaran ekonomi Indonesia.

Mau punya outfit samaan dengan para model? Checkout di sini!

Setelah melihat para model berjalan di catwalk memeragakan produk-produk fashion tersebut, tak jarang banyak pengunjung yang menginginkannya. Makanya, banyak dari mereka yang langsung berdatangan menuju booth AladinMall.

Jika Anda juga mau tampil samaan dengan para model, silakan kunjungi laman dari masing-masing brand berikut: Polla Polly, Figure, Nuber, Resilen, dan Legiteamate.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement