Serunya Fashion Show AladinMall di Sarinah, Mau Punya Outfit Bak Para Model? Cek di Sini!

Untuk menyapa Aladiners dan berinteraksi langsung, AladinMall kembali memeriahkan event Musikustik yang berlangsung di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat. Seperti biasa, ada gelaran fashion show yang diperagakan oleh para model.

Tapi, ada yang menarik nih! Brand yang diperagakan oleh para model juga makin beragam. Dan yang paling penting, semuanya adalah produk lokal. Jadi, kalau Anda beli produknya, Anda ikut berkontribusi untuk memajukan perputaran ekonomi Indonesia.

Mau punya outfit samaan dengan para model? Checkout di sini!

Setelah melihat para model berjalan di catwalk memeragakan produk-produk fashion tersebut, tak jarang banyak pengunjung yang menginginkannya. Makanya, banyak dari mereka yang langsung berdatangan menuju booth AladinMall.

Jika Anda juga mau tampil samaan dengan para model, silakan kunjungi laman dari masing-masing brand berikut: Polla Polly, Figure, Nuber, Resilen, dan Legiteamate.