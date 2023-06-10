Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Retno Astriani, Anak Komedian Doyok yang Ogah Jadi Artis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |09:00 WIB
6 Potret Retno Astriani, Anak Komedian Doyok yang Ogah Jadi Artis
Retno Astriani (Foto: Instagram/@nenopink)
A
A
A

DOYOK salah satu pelawak senior yang penampilannya selalu mengocok perut. Belakang sosoknya mencuri perhatian karena memiliki anak berparas cantik bernama Retno Astriani.

Tak banyak yang tahu tentang sosok anak Doyok ini, sebab dia sangat jarang tersorot kamera. Dan memang perempuan yang akrab disapa Neno ini tidak ingin menjadi artis. Dia memilih menjadi pegawai bank dan tak mengikuti jejak sang ayah.

Penasaran seperti apa potret Retno Astriani? Berikut ulasannya dari Instagram @nenopink, Sabtu (10/6/2023).

1. Selfie di mobil

Retno Astriani

Potret Neno saat selfie di dalam mobil. Dia terlihat tampil santai memakai inner motif dan cardigan abu-abu.

Neno berpose tersenyum ke arah kamera sambil menopang kepalanya. Sementara itu, wajahnya terlihat memesona dengan makeup natural. Neno menambahkan eyelash extention yang membuat matanya terlihat lebih jelas.

2. Rambut berponi

Retno Astriani

Masih dengan foto selfie-nya, dia terlihat tersenyum manis ke arah kamera. Wajahnya terlihat berbeda karena tatanan rambut panjang digerai dan berponi. Wajahnya nampak terlihat awet muda yah?

3. Momong anak

Retno Astriani

Saat ini, Retno sudah menikah dan memiliki anak. Ini kebersamaan Retno bersama putri bungsunya. Retno nampak manis memamerkan senyum manisnya sambil menggendong sang bayi.

Di foto itu Retno memakai baju rajut warna hijau, dan tatanan rambitnya dijempit kesamping dan berponi.

Halaman:
1 2
      
