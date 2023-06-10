6 Ide Outfit Liburan ala Cassandra Lee, Stylish dan Trendi!

ARTIS muda Cassandra Lee tak hanya memiliki paras cantik yang menawan. Gadis berusia 22 tahun ini juga memiliki gaya fashion yang yang kerap mencuri perhatian.

Cassandra Lee kerap tampil dengan gaya yang trendi dan kekinian, termasuk saat liburan. Karenanya, outfit liburan ala Cassandra Lee bisa kalian sontek untuk jadi inspirasi gaya berbusana.

Tampilan kalian saat liburan pun bakal semakin kece. Berikut 6 ide outfit liburan ala Cassandra Lee yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Sabtu (10/6/2023).

1. White Dress Backless:

Salah satu pilihan yang sempurna untuk cuaca yang hangat adalah memakai gaun putih backless. Gaun putih memberikan kesan yang segar dan elegan, sementara belahan di bagian belakang memberikan sentuhan sensual. Padukan dengan sandal atau sepatu kenyamanan untuk tampilan yang effortless chic.

2. Kemeja dengan Aksesoris Bandana

Tampil kasual namun tetap stylish dengan mengenakan kemeja dengan aksesoris bandana. Pilih kemeja yang nyaman dengan motif atau warna yang menarik, dan tambahkan bandana sebagai aksesoris untuk memberikan sentuhan yang berbeda.

3. Knit Dress dan Legging:

Jika liburanmu berada di tempat yang lebih dingin, kenakan knit dress dengan legging. Knit dress memberikan kenyamanan dan kehangatan, sementara legging memberikan lapisan tambahan. Pilih warna-warna netral atau motif yang menarik untuk tampilan yang cozy dan stylish agar kamu tampil menawan seperti Cassandra Lee.