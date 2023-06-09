15 Pasang Abang None Kepulauan Seribu 2023 Ikuti Public Speaking Day Jelang Malam Final

SEBANYAK 15 pasang Abang None Kepulauan Seribu mengikuti Public Speaking Day jelang malam final yang digelar pada 14 Juli 2023.

Di kegiatan ini, Abang None Kepulauan Seribu 2023 ditugaskan membawakan 5 topik yang berbeda. Adalah topik pariwisata, kebudayaan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Juri yang bertugas di Public Speaking Day antara lain Bang Jerry, Non Ovie, dan Non Cyntia. Mereka ini akan menentukan pemenang tentunya dengan berbagai kriteria.

"Kita hari ini mencari public speaker terbaik sehingga nanti bisa memberikan yang terbaik juga dan berkontribusi lebih untuk Kepulauan Seribu,” ujar Non Ovie, di Senayan Park, Jakarta, Jumat, (9/6/2023).

“Ini adalah salah satu rangkaian acara dari abnon seribu, kita telah memberikan pelatihan, soft skill berupa public speaking di minggu pertama ini, dan di minggu kedua ada tantangan yang berbeda-beda jadi nanti mereka terlihat hasilnya seperti apa,” timpal Bang Jerry.

“Nggak ada masalah kalau nanti hasilnya ada yang jadi best public speaker atau tidak sama sekali karena saya bukan the best public speaker di tahun saya, tapi saya sampai sekarang jadi personal MC. Jadi nggak ada pressure untuk orang-orang hebat di belakang saya untuk jadi the best public speaker,” tutur Non Cyntia.

Sementara itu, hadir dalam acara ini Ketua Ikatan Bang Syarif Ali dan Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu Sonti Pangaribuan.

Diterangkan Sonti, di ajang Abang None Kepulauan Seribu 2023, keterampilan public speaking para finalis merupakan salah satu tolak ukur yang penting.