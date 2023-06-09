Tanda Zodiak Ini Orang Rumahan Banget, Malas Keluar Rumah

SEBAGIAN banyak orang sangat menantikan Jumat malam menuju akhir pekan. Banyak rencana yang akan dilakukan untuk menghabiskan waktu santai ini.

Namun tidak dengan pemilik beberapa tanda zodiak ini, karena alih-alih aktif beraktivitas di luar rumah, justru mereka lebih suka bersantai di rumah, rebahan di sofa atau hanya bermalas-malasan di tempat tidur. Dilansir dari Bustle, Sabtu (10/6/2023) merujuk pada keterangan Michelle Bell, founder Cosmic Fusion, berikut tiga zodiak yang paling suka berdiam diri di rumah.

1. Cancer : Para Cancer adalah homebodies, alias orang rumahan sejati karena mereka menemukan kenyamanan di lingkungan yang akrab di kediamannya. Sendiri. Bagi para Cancer, rumah bukan hanya tempat fisik tapi juga sebagai tempat perlindungan di mana mereka bisa menarik diri dunia luar dan mengisi ulang daya baterai emosional diri mereka.

Tak heran, jika harus berpesta para Cancer memilih untuk menggelar pesta itu di rumahnya, daripada harus pergi keluar rumah.

2. Taurus: Orang-orang Taurus membutuhkan kedamaian dan ketenangan. Inilah kenapa mereka lebih suka istirahat di rumah daripada asyik di luar. Bagi para Taurus, tak ada tempat terbaik untuk melepaskan diri dari semua kepenatan dan kelelahan, selain tempat tidurnya sendiri, di mana mereka bisa memanjakan indera dan mengisi ulang energi dirinya.