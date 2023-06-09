Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Tanda Zodiak Ini Hobi Nempel dengan Pasangan, Maunya Lengket Terus

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |12:00 WIB
4 Tanda Zodiak Ini Hobi Nempel dengan Pasangan, Maunya Lengket Terus
Tanda zodiak yang clingy pada pasangan, (Foto: Freepik)
A
A
A

CLINGY atau ingin terus berdekatan, menempel terus pada orang yang dicinta dan disayang adalah salah satu perilaku yang dimiliki banyak orang dalam hidup.

Berdasarkan zodiak, ternyata dinilai dari karakternya ada empat zodiak yang sering dikategorikan sebagai orang yang clingy. Apakah Anda termasuk? Mewarta Times of India, Sabtu (10/6/2023) coba baca dulu paparannya di bawah ini.

1. Cancer: Para pemilik zodiak satu ini dikenal punya sifar emosionalnya yang kuat. Mereka cenderung membentuk keterikatan yang dalam dan bisa menjadi lengket dengan pasangannya, ketika sedang menjalani hubungan asmara.

Salah satu faktornya, adanya kebutuhan diri para Cancer akan kepastian dan kedekatan emosional. Inilah kenapa mereka terus mencari validasi dan perhatian dari orang yang dicintai.

2. Pisces: Para Pisces sangat berempati dan sensitif secara emosional, bisa terlalu clingy ke pasangannya karena takut ditinggalkan, ditambah ada keinginan soal hubungan emosional. Sifat romantis dan idealis para Pisces bisa membuat diri mereka mendambakan kepastian dan kasih sayang yang terus menerus dari pasangannya.

