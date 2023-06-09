Alasan Kenapa Cewek Cantik Lebih Sering Jadian sama Cowok Jelek, Simak di Sini!

ALASAN Kenapa Cewek Cantik Lebih Sering Jadian sama Cowok Jelek, mungkin jadi pertanyaan familiar yang sering didengar di percakapan sehari-hari.

Pasalnya, sebagian orang masih menyakini bahwa yang pria atau wanita dengan visual rata-rata atau cakep maka akan berjodoh pula dengan yang cakep secara fisik. Namun, jangan salah tak jarang wanita cantik kerap memilih pria yang dianggap kurang atau tidak menarik dari tampilan visualnya.

Lantas, sebenarnya apa sih alasan wanita cantik kerap memilih pria yang kurang menarik dari segi fisik? Dilansir dari SheBegan, Jumat (9/6/2023), ternyata ada beberapa alasan di balik fenomena ini, intip lima alasan wanita cantik lebih sering jadian dengan cowok jelek.

1. Lebih berusaha mempertahankan hubungan: Umumnya, pria jelek lebih menyadari bahwa tidak banyak yang mau dengannya, maka dari itu, mereka biasanya lebih berusaha keras untuk menjaga dan mempertahankan hubungannya.

(Alasan Kenapa Cewek Cantik Lebih Sering Jadian sama Cowok Jelek, Foto: Ist)

BACA JUGA:

2. Kurang atau tak ada saingan: Biasanya, pria yang kurang menarik secara fisik lebih sedikit ada yang mendekati dan menggoda, itulah yang menjadi keuntungan bagi wanita ketika berpacaran dengan pria jelek. Sebab, sang wanita tak perlu cemburu dan cemas.

(Alasan Kenapa Cewek Cantik Lebih Sering Jadian sama Cowok Jelek, Foto: Shutterstock)