Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Alasan Kenapa Cewek Cantik Lebih Sering Jadian sama Cowok Jelek, Simak di Sini!

Diva Daniswara , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |23:05 WIB
Alasan Kenapa Cewek Cantik Lebih Sering Jadian sama Cowok Jelek, Simak di Sini!
Alasan Kenapa Cewek Cantik Lebih Sering Jadian sama Cowok Jelek, (Foto: Freepik)
A
A
A

ALASAN Kenapa Cewek Cantik Lebih Sering Jadian sama Cowok Jelek, mungkin jadi pertanyaan familiar yang sering didengar di percakapan sehari-hari.

Pasalnya, sebagian orang masih menyakini bahwa yang pria atau wanita dengan visual rata-rata atau cakep maka akan berjodoh pula dengan yang cakep secara fisik. Namun, jangan salah tak jarang wanita cantik kerap memilih pria yang dianggap kurang atau tidak menarik dari tampilan visualnya.

Lantas, sebenarnya apa sih alasan wanita cantik kerap memilih pria yang kurang menarik dari segi fisik? Dilansir dari SheBegan, Jumat (9/6/2023), ternyata ada beberapa alasan di balik fenomena ini, intip  lima alasan wanita cantik lebih sering jadian dengan cowok jelek.

1. Lebih berusaha mempertahankan hubungan: Umumnya, pria jelek lebih menyadari bahwa tidak banyak yang mau dengannya, maka dari itu, mereka biasanya lebih berusaha keras untuk menjaga dan mempertahankan hubungannya.

(Alasan Kenapa Cewek Cantik Lebih Sering Jadian sama Cowok Jelek, Foto: Ist)

 

 BACA JUGA:

2. Kurang atau tak ada saingan: Biasanya, pria yang kurang menarik secara fisik lebih sedikit ada yang mendekati dan menggoda, itulah yang menjadi keuntungan bagi wanita ketika berpacaran dengan pria jelek. Sebab, sang wanita tak perlu cemburu dan cemas.

(Alasan Kenapa Cewek Cantik Lebih Sering Jadian sama Cowok Jelek, Foto: Shutterstock)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078535/hubungan_asmara-SqgC_large.jpg
4 Tanda Pasangan Memanipulasi Secara Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/612/3077735/hubungan_asmara-XWnq_large.jpg
Mengungkap Sisi Gelap: 5 Alasan Mengejutkan Kenapa Pria Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077103/syifa_hadju-oYNH_large.jpg
Ternyata Ini Love Language Syifa Hadju, Sama atau Beda dengan El Rumi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/612/3073109/putus_cinta-MToh_large.jpg
5 Alasan Anda Harus Buang Barang dari Mantan Secepatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071005/tanda_ketika_pasangan_berbohong-VzMw_large.jpg
5 Tanda Pasangan sedang Berbohong, Jangan Mau Dikibuli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/612/3060609/pacaran-HSuJ_large.jpg
5 Tips Dekati Gebetan agar Tak Merasa Canggung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement