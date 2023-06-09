Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

MNC Vision Networks Berkomitmen Rutin Gelar Pemberian Bantuan ke Panti Asuhan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |21:20 WIB
MNC Vision Networks Berkomitmen Rutin Gelar Pemberian Bantuan ke Panti Asuhan
Kegiatan sosial MNC Vision Networks dan MNC Peduli, (Foto: MPI/ Tangguh Yudha)
A
A
A

DEMI bisa menjangkau dan membantu lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan, MNC Vision Networks berkomitmen untuk terus mengadakan acara pemberian bantuan ke sejumlah panti asuhan di seluruh Indonesia.

Diungkap langsung oleh Thio Me Me. CSR MNC Vision Networks, ia mengungkap ke depannya MNC Vision akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus menjalankan kegiatan sosial dalam bentuk pemberian bantuan.

"Kami segenap tim CSR berupaya untuk terus menjalankan kegiatan sosial seperti ini, “ ujar Me Me yang ditemui MNC Portal dalam gelaran pemberian bantuan di Yayasan Esa Sasana Surya, Jumat (9/6/2023)

Ia menegaskan, kegiatan sosial seperti ini sudah menjadi komitmen perusahaan dalam rangka mewujudkan salah satu bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar, yang memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kehidupan orang banyak.

(Foto: MPI/ Tangguh Yudha) 

“Tidak hanya sebagai tanggungjawab perusahaan semata dan bukan berupa persoalan pemberian materi. Namun sebagai aksi nyata untuk dapat hadir memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139264/yayasan_harapan_papua_berterima_kasih_pemberian_kaca_mata_gatis_dari_mnc_peduli_dan_essilorluxottica-Z8g7_large.jpg
Yayasan Harapan Papua Berterima Kasih atas Pemberian Kaca Mata Gatis dari MNC Peduli dan EssilorLuxottica
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139248/mnc_peduli_gelar_pemeriksaan_mata_gratis_untuk_anak_anak_pedalaman_papua-Ervd_large.jpg
MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Mata Gratis untuk Anak-Anak Pedalaman Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062680/lido_lake_resort_by_mnc_hotel_dan_mnc_peduli_bekerjasama_dengan_pt_recycle_maggot_indonesia-1VvD_large.jpg
Kerja Sama dengan Lido Lake Resort Kelola Sampah Organik, Pengelola Maggot: 300-400 Kilogram Setiap 2 Hari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062677/mnc-7MG9_large.jpg
Gandeng PT Recycle Maggot Indonesia, Lido Lake Resort Tekan Jumlah Sampah Organik Dibuang ke TPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060552/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-9y7Q_large.jpg
Terima Donasi Rak Buku Multifungsi dari MNC Peduli, Kampung Ilmu Limo: Membaca Itu Jendela Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060546/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-WNbc_large.jpg
MNC Peduli Berikan Rak Buku Multifungsi dan Asah Motorik Anak di Kampung Ilmu Limo Depok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement