MNC Vision Networks Berkomitmen Rutin Gelar Pemberian Bantuan ke Panti Asuhan

DEMI bisa menjangkau dan membantu lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan, MNC Vision Networks berkomitmen untuk terus mengadakan acara pemberian bantuan ke sejumlah panti asuhan di seluruh Indonesia.

Diungkap langsung oleh Thio Me Me. CSR MNC Vision Networks, ia mengungkap ke depannya MNC Vision akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus menjalankan kegiatan sosial dalam bentuk pemberian bantuan.

"Kami segenap tim CSR berupaya untuk terus menjalankan kegiatan sosial seperti ini, “ ujar Me Me yang ditemui MNC Portal dalam gelaran pemberian bantuan di Yayasan Esa Sasana Surya, Jumat (9/6/2023)

Ia menegaskan, kegiatan sosial seperti ini sudah menjadi komitmen perusahaan dalam rangka mewujudkan salah satu bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar, yang memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kehidupan orang banyak.

(Foto: MPI/ Tangguh Yudha)

“Tidak hanya sebagai tanggungjawab perusahaan semata dan bukan berupa persoalan pemberian materi. Namun sebagai aksi nyata untuk dapat hadir memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar," jelasnya.