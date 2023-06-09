Kenapa Penting Asah Soft Skill di Jaman Sekarang?

TAK dipungkiri, sebagian orang masih kerap hanya fokus mengembangkan hard skill dengan mengasah kemampuan dan kreativitas di bidang yang sedang digelutinya, seperti salah satunya selalu mementingkan kemampuan dan nilai akademik semata.

Namun, sering kali terlupa hal yang sama juga berlaku untuk soft skill. Ya, soft skill sama pentingnya dengan hard skill bagi setiap orang, agar mampu untuk memposisikan diri di berbagai situasi dan menjalankan peran sebagai sosok yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Influencer dan jebolan Indonesian Idol 2020, Putri Jasmine menyebut representasi memposisikan atau menempatkan diri dengan baik, merupakan soft skill yang sepatutnya dimiliki oleh setiap individu.

"Menempatkan diri itu adalah soft skill penting, aku selalu percaya kemampuan akademik aja mau IPK sampai empat itu enggak cukup kalau kita enggak bisa mengkomunikasikannya ke orang sih,"ungkap Putri Jasmine dala siaran Podcast Aksi Nyata di kanal Youtube Partai Perindo, Jumat (9/6/2023)

Putri mengingatkan, seseorang yang ingin bisa menempatkan diri di manapun berada sejatinya harus terlebih dulu membuka dirinya untuk memahami orang lain dan cara berkomunikasinya.