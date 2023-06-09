Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Penting Asah Soft Skill di Jaman Sekarang?

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |20:11 WIB
Kenapa Penting Asah <i>Soft</i> <i>Skill</i> di Jaman Sekarang?
Putri Jasmine, (Foto: Tangkapan layar Youtube Partai Perindo)
A
A
A

TAK dipungkiri, sebagian orang masih kerap hanya fokus mengembangkan hard skill dengan mengasah kemampuan dan kreativitas di bidang yang sedang digelutinya, seperti salah satunya selalu mementingkan kemampuan dan nilai akademik semata.

Namun, sering kali terlupa hal yang sama juga berlaku untuk soft skill. Ya, soft skill sama pentingnya dengan hard skill bagi setiap orang, agar mampu untuk memposisikan diri di berbagai situasi dan menjalankan peran sebagai sosok yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Influencer dan jebolan Indonesian Idol 2020, Putri Jasmine menyebut representasi memposisikan atau menempatkan diri dengan baik, merupakan soft skill yang sepatutnya dimiliki oleh setiap individu.

"Menempatkan diri itu adalah soft skill penting, aku selalu percaya kemampuan akademik aja mau IPK sampai empat itu enggak cukup kalau kita enggak bisa mengkomunikasikannya ke orang sih,"ungkap Putri Jasmine dala siaran  Podcast Aksi Nyata di kanal Youtube Partai Perindo, Jumat (9/6/2023)

 BACA JUGA:

Putri mengingatkan, seseorang yang ingin bisa menempatkan diri di manapun berada sejatinya harus terlebih dulu membuka dirinya untuk memahami orang lain dan cara berkomunikasinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949720/begini-cara-mengkurasi-kehidupan-di-media-sosial-Ylku998rEO.jpg
Begini Cara Mengkurasi Kehidupan di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949717/media-sosial-pengaruhi-kesehatan-mental-anak-muda-LOyIo3ZEU5.jpg
Media Sosial Pengaruhi Kesehatan Mental Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942332/podcast-aksi-nyata-aiman-witjaksono-politik-yang-baik-tak-sekedar-tawarkan-keberlanjutan-atau-perubahan-KWWiUevmmN.jpg
Podcast Aksi Nyata, Aiman Witjaksono: Politik yang Baik Tak Sekedar Tawarkan Keberlanjutan atau Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942306/fokus-ke-sektor-pendidikan-aiman-witjaksono-ganjar-pranowo-beda-dari-yang-lain-pjTiX5YpKs.jpg
Fokus ke Sektor Pendidikan, Aiman Witjaksono: Ganjar Pranowo Beda dari yang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938408/minat-kuliah-di-luar-negeri-ini-hal-utama-yang-perlu-dipersiapkan-calon-mahasiswa-A2sLLWO5bd.jpg
Minat Kuliah di Luar Negeri? Ini Hal Utama yang Perlu Dipersiapkan Calon Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938352/podcast-aksi-nyata-membantu-indonesia-tak-harus-kembali-ke-tanah-air-upB2fK5DyA.jpg
Podcast Aksi Nyata : Membantu Indonesia Tak Harus Kembali ke Tanah Air?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement